老外放「大型黑狗追咬貓」！正義女出言制止　慘被毆打破相倒地

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名女子21日凌晨2點多在仁愛公園散步，看到一名外國人放任愛犬（大型黑狗）追逐公園裡的貓，女子出言提醒，「不要讓你的狗追貓！」怎料該名外國人竟揮拳攻擊，女子瞬間倒地下巴受傷，一旁的情侶見狀趕緊協助報案，警方目前正積極調閱監視器偵辦中。

▲正義女慘遭老外攻擊破相。（圖／翻攝自我是永和人臉書）

38歲陳女PO文表示，今凌晨一位外國男子身穿迷彩緊身衣、長褲、戴棒球帽非常高大，帶著大型黑狗到永和仁愛公園，放任狗追貓，貓逃到樹上又馬上追另一隻。陳女見狀大喊，「不要讓你的狗追貓！」但該名外國人卻沒有任何制止的動作，陳女衝上前要抓住黑狗，外國人火大辱罵髒話，兩人發生激烈口角。

後來該名外國人竟出手攻擊！陳女說，「突然他一拳就揮過來，我當下暈了，當我有意識發覺我躺在地上，怎麼倒地的我也不知道，想坐起身只覺得天眩地轉，一旁的情侶，過來跟我說你臉流血不要起來，我當下也起不來，又躺回地上，好心情侶馬上幫我報警叫救護車」而外國人則抱起狗逃離現場。

永和警分局表示，已指派專人調閱監視器、查訪周邊住戶，以清查涉案外籍人士身分，後續將朝傷害、動物保護法、社會秩序維護法方向偵辦。

▼老外溜黑狗進公園，竟放任愛犬追逐其他貓咪。（圖／記者陳雕文翻攝）