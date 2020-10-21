女粉絲「怕韓國瑜落選」被詹春江硬上未報案：挺韓挺到變慰安婦

▲蟬聯三屆的桃園市議員詹江村言詞犀利，且因曾身為「挺韓大將」蔚為人知，累積超過十萬名鐵粉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市議員詹江村（57歲）遭女鐵粉J小姐（化名、51歲）控訴，去年8月20日，詹江村將她帶到新北市永和區的「探索汽車旅館」硬上後，就「射後不理」。當初因為擔心影響總統選情，所以才沒有報案，如今，總統大選已過，J小姐希望詹江村能出面給個說法及交代、別再以假象示眾。

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J女表示，她在當天事情發生後約凌晨3點到家，翻來覆去就是睡不著，當天早上8點，J女發訊息給詹江村指，「我潔身自愛10多年，但昨晚感覺你把我當洩慾對象，我覺得自己很髒。」但詹江村卻冷漠回應「開會中」。J女看到訊息直接淚崩，原來自己的貞潔在詹江村面前竟然宛如草芥。

▲J小姐自述，遭詹江村在摩鐵中發生非自願性交，之後更因此產生憂鬱及自殺念頭。

本刊調查，事發過後，J女經過身心科醫師鑑定，確定罹患嚴重的憂鬱症，如果不服用高劑量的安眠藥，根本睡不著。但儘管遭到詹江村霸王硬上弓，飽經煎熬的J女，因擔心東窗事發會影響總統選舉，所以忍辱堅持不到警局報案，「我當時就很怕這件事爆出來，會讓韓國瑜選不上。」但看著每天一如往常開直播、出席競選活動的詹江村，J女心裡更不是滋味。

▲J小姐指控，詹江村主動傳訊息給她表示情緒低落，她基於兩人交情，遂與對方相約晚餐，沒想到卻是把自己送入虎口。

「他（詹江村）就像刺青一樣，刺在我身上，我永遠都忘不了。」每個徹夜難眠的夜裡，當天的情景、過程就會在J女腦中回放，傷口也一次次被灑鹽。現在J女勇於說出自己的遭遇，提醒所有女村民能夠有所警覺，不要步入自己的後塵，J女含著淚水說，「我就像是1雙被穿臭的鞋子，希望詹江村能出面道歉，解釋清楚，別再以假象示眾。」

▲J小姐明確指出，在慘遭詹江村強迫性交後，看到對方臀部上有個明顯的胎記。

針對J女指控，詹江村表示，他確實與J女相識，去年8月20日當天，兩人僅是在永和區的麻油雞店用餐，完畢後約莫晚間11、12時許，自己就開車離開了。

而凌晨3點J女傳訊詹江村詢問，「安全到服務處了嗎？」詹江村還回覆「讚」，並強調「是我自己回的，我都會這樣回覆私訊。」對於J女所指其遺留下的摩鐵貴賓卡、發票、以及「屁股有胎記」，詹江村則說，「沒有啊，太扯了，怎麼可能？」否認和J女到摩鐵。

▲慘遭詹江村硬上後，J小姐伺機拿了開房間的發票與詹的VIP卡當作證據。

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