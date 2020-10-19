澳洲鯊魚咬死7人！創近百年新高　地球暖化棲息遷移導致

▲鯊魚示意圖，非當事鯊。（圖／達志影像）

記者李芸／綜合報導

今年10月澳洲西部傳出有一名衝浪者因鯊魚攻擊而失蹤，警方不但派出無人機在空中巡視，也派出多艘救難船地毯式搜尋整個海域，醫護人員在沙灘上準備著，但搜索了多日並未發現這名男子，只有找到他的衝浪板，這起因鯊魚而死亡失蹤的案件是澳洲今年第7件，上一次發生這麼多鯊魚襲擊事件要回到86年前的1934年。

這七起鯊魚攻擊皆發生在澳洲不同地方，由東到西分別是昆士蘭州（Queensland）、新南威爾斯州（New South Wales）、西澳大利亞州（Western Australia）。往年平均約有25起左右的鯊魚攻擊事件，今年也不例外，但不尋常的是以往死亡人數大約1到2人，而今年10月就高達7人，澳洲有記錄來最高的鯊魚至死數，是1929年的9起死亡。

雪梨麥覺理大學）Macquarie University）生物科學系教授布朗（Culum Brown）表示，近50年來平均死亡人數不到1人，而今年就發生7起意外真的非常誇張。雖然有可能是運氣問題，因為很多時候傷口只差1公分卻可能是生死關鍵，但極大的可能是因為地球暖化導致鯊魚棲息地遷移。由於海水升溫，魚類因此而遷徙，當鯊魚追著獵物時可能就會誤闖淺灘而攻擊人類。

澳洲生態近年來因為地球暖化而受到嚴重影響像是，澳洲熱浪、森林大火、珊瑚白化以及有史以來最嚴重乾旱，因為海水酸化溫度上升，大堡礁已有一半珊瑚死亡 ，南部地區的海水溫度是世界平均的3倍。布朗表示，「一年的數據也不能代表什麼，但可以確定的是我們將面臨的是無法預料的未來。」