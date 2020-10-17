擋出入口嗆「叫拖吊啊需要我教？」　善心妹一句話嗆爆車主

▲一名女網友12日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己返家時發停車場出入口被一台轎車擋住。（示意圖／unsplash）

圖、文／CTWANT

一名女網友12日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己返家時發停車場出入口被一台轎車擋住，當時管理員建議她報警，但善心網友仍決定在原地等待車主移車。沒想到，車主現身後不但態度超級惡劣，還嗆女網友，「叫拖吊啊！還需要我教妳嗎？」讓她忍無可忍，當下硬起來反擊。

原PO表示，自己當天返家時發現機車出入口被一台轎車擋住，毫無空隙讓她無法進入，遂詢問管理員，該車主是否有留下聯絡方式，管理員回答沒有，另外建議女網友可請拖吊，或者直接報警處理。但善心的原PO認為賺錢不易，決定在原地等待車主。

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沒想到，女網友好不容易等到男車主回來取車，提醒對方車子已擋住出入口，造成別人不便時，卻遭到對方反嗆，「阿不然呢？妳大可打電話報警啊！還是叫拖吊啊！這需要我教妳嗎？」讓女網友當下暴氣反擊，「原本有這打算，但為了幫你省錢，遇到這樣的態度，好～我認了，這回話態度，讓我決定，真的不要當爛好人，請馬上開走，不然我就馬上報警。」男車主見狀才立即改口道歉。

許多網友看過文章後，也紛紛留言表示，「妳應該直接叫拖車的，會這樣亂停車的人，妳也不用替他著想了」、「直接報警啊！還客氣喔」、「直接先拍照，然後再報警拖吊，照片也可以直接去檢舉違停」、「就報警吧」、「其實車主的錢早就準備好了，你還替他擔什麼心」、「『好心被雷親』的諺語，不是說假的！拍照,舉發吧」。

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