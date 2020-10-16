「出遊+擁吻」謝和弦疼愛莉婭是為了2個理由！Keanna心碎求償420萬

▲謝和弦與Keanna鬧離婚。（圖／翻攝自Instagram／謝和弦、Keanna）

記者陳雕文／新北報導

歌手謝和弦先前因吸食大麻、認愛莉婭、與混血辣妻Keanna撕破臉結束4年婚姻等事件引發爭議，多次登上新聞版面，後來Keanna提告謝、莉偷情，求償420萬，並拿出2人在火車上擁吻的照片當作事證，謝的委任律師出庭解釋，兩人的親密互動是為了宣傳新歌，並宣洩對Keanna的不滿。

▲謝和弦過去演唱Keanna定情曲《謝謝妳愛我》創8000萬觀看次數。（圖／翻攝自YouTube）

告訴雙方16日出庭，Keanna的律師表示，謝和弦在IG上傳多張跟莉婭同遊宜蘭、花蓮的照片，甚至在火車上高調摟抱、親吻、還有謝自拍莉婭躺在後方沙發且僅著上衣的照片，認為2人已明顯侵犯配偶權。

謝和弦及莉婭的委任律師均否認2人偷情，當時在宜蘭、花蓮並未睡同一房，且都與親友一起，沒有逾矩行為；而摟抱、親吻的照片是為了宣傳新歌並維持網路瀏覽知名度，加上謝和弦曾被Keanna舉報吸大麻，才藉此宣洩不滿。

Keanna律師反駁指出，謝曾在IG上放閃說要到花蓮度蜜月，而其最新的音樂作品早在今年1月就完成，就算是為了音樂，為何無工作人員同行？由於告訴雙方說法沒有交集，全案定於12月3日再開庭。

▼莉婭。（圖／記者黃克翔攝）