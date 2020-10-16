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嘉義藥頭排骨店被砸！免賠和解玻璃又破...狀似空氣槍示威警追查

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某藥頭排骨雞肉飯小吃店上月9日試營運，但不到一個禮拜的時間半夜被2個年輕人持球棒砸毀門前賀開業的花盆及炊事枱，警方隨即查緝3嫌到案，並依毀損罪移送。該案雙方13日和解，但小吃店炊事台的玻璃卻在14日凌晨兩點過後疑似被不明物體擊破，一度懷疑是空氣槍或彈弓造成。老闆向《ETtoday新聞雲》投訴，指和解自負損失後還被騷擾，治安有這麼壞嗎？轄區警方隨即也調閱監視器擴大追查，欲釐清案情。

▲嘉義藥頭排骨店日前遭砸，與對方和解後懷疑又遭破壞炊事台玻璃。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義藥頭排骨店日前遭砸，與對方和解後懷疑又遭破壞炊事台玻璃。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義藥頭排骨店日前遭砸，與對方和解後懷疑又遭破壞炊事台玻璃。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義藥頭排骨店炊事台玻璃。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市民族路這家專賣藥頭排骨、雞肉飯的小吃店，在嘉義縣市共有三間分店，新店一個多月前開業被不明人士以球棒砸毀炊事台及祝賀花盆，老闆直說自己沒有與人結恨，只想單純做生意，日前和解後不到24小時，店老闆卻發現炊事台的玻璃又不明原因破裂，一度懷疑遭外力破壞。

▲嘉義藥頭排骨店日前遭砸，與對方和解後懷疑又遭破壞炊事台玻璃。（圖／記者翁伊森攝）

轄區南門派出所表示，接獲民眾報案隨即調閱監視器，依民眾指出14日凌晨2點過後直到早上8點左右確認並無任何可疑人、車逗留，對於報案民眾表示玻璃遭空氣槍或彈弓破壞說法表示保留，同時強調警方對於任何刑事破壞都將強力譴責並追究。

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關鍵字：

嘉邑藥頭排骨

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