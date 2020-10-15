洋裝妹醉倒樓梯間！房東弟拿「備份鑰匙」趁機撿屍…她崩潰輕生

▲酒店小姐喝醉後返家，遭房東弟弟撿屍猥褻。（圖／達志示意圖）

記者陳羿妏／台北報導

酒店小姐小君（化名）喝醉返家後，遭房東弟弟凌姓男子持「備份鑰匙」撿屍入房，以磨蹭下體猥褻得逞，害得小君身心受創，甚至決定輕生。對此，一審台北地院依強制猥褻罪，判凌男1年10月，案經上訴二審，高院日前駁回，可上訴。

判決指出，小君承租公寓內的4樓套房，凌男則住在5樓，並多次代理哥哥 （房東）管理出租套房，持有套房備份鑰匙。2018年7月14日凌男喝酒後返家，見小君同樣不勝酒力，坐在樓梯間呼呼大睡，竟大起色心，持備份鑰匙，將小君整個人扛進小君房間內，並褪去小君和自己的全身衣物，開始親吻、擁抱以及磨蹭小君下體，最後全裸抱著小君入睡至隔日早晨。

小君同事見小君的錢包、鑰匙等物仍遺留店內，察覺有異之下，趕緊請小君男友前往查。孰料，小君男友到場時，先是發現大門沒鎖，接著走進房裡，竟看到小君與一名陌生裸男躺在床上，而凌男見狀，當場裸身逃離現場。

▲小君男友開房門，見全裸的凌男與女友共躺一床，當場傻眼。（示意圖／免費圖庫unsplash）

凌男辯稱，自己是好心送小君回家，2人到家後，是小君主動親他、抱他，直到隔天早上，突然有男子將棉被掀開，罵他、打他，當下想說可能是小君男友或老公，感到害怕之下就抓著衣褲跑出去了。

凌男辯護律師更稱，小君案發前可自行回家，顯示小君仍有意識，另由於小君本身為酒店小姐，可能為「職業病上身」，誤認凌男為客人而主動親吻、擁抱，凌男則是出於自然回饋的反應，才會留在小君房間。

小君為此事開庭，身心煎熬，而小君心理醫師根據就診狀況也表示，小君本身有憂鬱症病史，長期服用安眠藥，於案發後密集就診，體重更因此爆瘦7、8公斤，情緒波動相當大，失眠狀況變得嚴重，會提早將安眠藥、鎮定劑吃光。

對此，法官勘驗驗監視器畫面，發現當時身穿黃色連身洋裝的小君整個步伐明顯不穩，顯然已醉到不行，再加上小君長期服用的藥物，喝酒時會催化藥物反應，導致斷片，而凌男卻趁機拿出「備份鑰匙」，進到家中猥褻小君得逞，犯後還各種辯解，知悉小君輕生也未見悔悟，因此二審高院審結，認定上訴無理由，駁回告訴，全案仍可上訴。

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