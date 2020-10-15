公園驚見「開光雞」快斷氣！民眾報案…結果超氣　消防員竟遭投訴

圖文／鏡週刊

高雄市消防局日前接獲一起動物救援案件，拯救的動物竟是一隻「開光雞」，後因消防員沒把雞帶走，遭民眾投訴，消防員表示，「抓雞」並非消防局的業務內容，被投訴實在感到無奈。

傳統宗教儀式中，法師會在白雞的雞冠上劃一刀取血，以開啟神像的靈性，稱之為「開光」，儀式結束後，「開光雞」會被放生，不能亂撿或宰殺以免招來災禍。

據《聯合報》報導，日前有民眾在高雄市鳳山區公園街附近的明鳳公園內，發現一隻看起來奄奄一息的「開光雞」，消防局獲報後前往現場，因沒有照民眾意思將雞帶走而遭投訴。

野生動物追思會指出，這些被放生的開光雞，貢獻自己的血肉只為滿足人類的民俗活動，呼籲民眾不要在乎那些「不能撿拾」的習俗，若有能力可以帶回去收養。

高雄先前也發生過消防員幫忙抓兔子，反遭責怪救援速度太慢，更曾有「鴨子逛大街」出動警方到場的案例。對此，消防員表示，消防員的職務是預防火災、搶救災害與緊急救護等，平時秉持著「動物也是生命」原則救援貓狗，當然義不容辭，但在公園抓雞並非消防局業務內容，被投訴真的很無奈。

據了解，高雄市動物救援案件，在每天上午8點到晚上11點半，是由高雄市府動物保護處負責，其餘時間才轉由消防局負責；至於那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林及甲仙6區，則全天候由消防局處理。

不論是捕蜂抓蛇、救貓救狗，許多民眾第一時間都會向消防局通報，消防隊基於行政協助的立場都會配合幫忙，但內政部消防署提醒，這些非本業的勤務已嚴重排擠到原有的職務運作，且消防人員對處理、獵捕或宰殺危險動物的能力亦不足，無法安全有效地協助執行，民眾若發現待救動物可撥打1999服務專線或各地救援單位，讓動物救援回歸專業。



更多鏡週刊報導

手拍玻璃小白鯨受驚怒吼 教育部po哏圖「發射死光」提醒民眾

媽媽一旁買飼料 1歲兒手指伸進兔籠慘遭咬斷

涉虐待30隻貓狗致死還詐財 狠男被爆騎車自撞身亡

►「海洋拉娜平替版」3秒賣一瓶

