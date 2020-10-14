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女背殺晨運…噁男跟回家硬上！求湊保釋金友「神回2字」　他臉秒綠

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲王姓男子凌晨尾隨晨運女子返家性侵得逞，因湊不出保釋金遭羈押。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

20多歲王姓男子凌晨在外閒晃，見到一名僅穿著細肩帶小可愛的女子在外運動，深深被女子的背影所吸引，於是一路尾隨回家性侵得逞。警方獲報後，將王男逮捕到案，而檢方最後以涉犯強制性交罪諭令15萬元交保，王男因此向友人求助湊出保釋金，但沒想到友人只給了他一瓶水，並說了句「加油」就離去，檢方最後改以向法院聲押獲准。

據了解，王男7日凌晨在外閒晃，被在外運動的女子背影深深吸引，頓時色心大起，一路跟著女子慢跑回家，還一同搭上電梯，直到女子準備開門進到住處時，王男立刻衝出，將女子撲倒在住處地板上，接著開始上下其手。

女子當時被王男舉動嚇壞，不斷掙扎、喊叫，但王男仍不肯罷手，對女子指侵得逞，而在過程中，女子哭求王男，「拜託！不要，不要這樣」，王男最後停手後就在女子身旁打手槍，直到射精在女子身上後才離去。

女子受到侵害後，起初還不敢報警，只敢跟朋友哭訴，但最後在友人的鼓勵下，她才鼓起勇氣向警方報案。

由於女子與王男在拉扯時雙方皆有掉落一些頭髮，警方獲報趕抵現場後，也採集地上毛髮送檢，並調閱女子住處大樓的監視器畫面後，鎖定王男犯案，並在隔天就將王男逮捕到案。

王男到案後坦承犯行，而檢方訊後諭令15萬元交保，但王男當時一直湊不到保釋金，因此向友人求助，但沒想到，友人也拿不出錢，最後遞了瓶水給王男後，僅說了句，「加油」後離去，檢方以覓保無著改向法院聲押獲准。

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