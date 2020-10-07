驗光師「古法防近視」！自製「核桃殼眼鏡」幫客灸療…捐款獲緩刑

記者陳羿妏／台北報導

曾姓驗光師未取得醫師資格的情況下自製「核桃灸眼鏡」，向客人宣稱，戴上該眼鏡並進行「灸療」，能預防近視，每次收費2000元，事後遭民眾檢舉，經衛生機關稽查後函送法辦。對此，台北地院日前審理後依製造偽藥罪，將曾男判刑1年、緩刑2年，並支付公庫10萬元，全案確定。

判決指出，曾男自2018年3月至2019年7月間，接續於眼鏡行內張貼海報，向客人宣稱戴上以鏡框、核桃殼、艾草條組合而成的「核桃灸眼鏡」，並接受「灸療」，能預防眼睛度數增加；這個看似卡通「鹹蛋超人」的眼鏡，是曾男利用店內現成的眼鏡框架，將核桃切半、去肉後，蓋在鏡架上原本裝嵌鏡片的地方，再用鐵絲延伸到鏡框前方，裝上艾草，而使用時，直接點燃艾草加熱核桃燻眼即可。

▲曾姓驗光師自製「核桃灸眼鏡」。（圖／東森新聞）

事後，衛生機關接獲民眾檢舉，前往眼鏡行稽查時，曾男聲稱「核桃灸法」為古老傳統療法，對於黃斑部病變、近視等眼疾，甚至高血壓都有療效，另拿出手寫病歷，稱不少客人經治療後有舒緩情形，客人事後若歸還眼鏡，也會退還2000元。

檢方調查時，雖上網搜尋電子版古書《瘍醫大全》，於卷八《艾灸門主方》內容確實記載核桃灸法，「大核桃劈開，去肉、殼背鑽一孔，內填溏雞屎令滿，將有屎一面合毒頂上，孔外以艾灸之。不論壯數，惟取患者寬快，殼熱另換一殼。如法灸之，其毒立好，真奇方也。」惟曾男不具醫師資格，擅自製造偽藥，且未經衛生機關允許，訊後依《醫療法》、《藥事法》起訴。

對此，全案審理期間，曾男坦承犯行，並捐款5萬元至「陳忠純紀念促進醫病關係教育公益信託財產專戶」。法官考量曾男犯行屬「集合犯」，犯罪具有重複性質，另審酌他並無造成醫療傷害、非法行醫持續時間之長短，依《藥事法》第八十二條第一項之製造偽藥罪，判曾男1年徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元，全案定讞。

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