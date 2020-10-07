妻女一句話救變態名醫！15分鐘性侵女病患3次　改供讓他刑期減半

圖、文／鏡週刊

由於女患者麻醉後即不醒人事，躺在手術檯上只能任憑醫師擺布，對於慘遭性侵過程渾然不知，她一度以為手術全程有女護理師在場，不會發生這種事，但得知真相後，女患者不禁痛罵該名狼醫：「乘人之危，真缺德！」當下並決定提告。

▲林勤人日前已發監至新竹監獄執行，服刑狀況還算正常，家人偶爾探視。（圖／鏡週刊提供，下同）



桃園地檢署調查後，認定狼醫利用藥劑對女移工涉及性侵，依刑度7年起跳的加重強制性交罪起訴，不過，案件進入法院審理後，因為狼醫妻女供詞改變，也讓法官改以乘機性交罪判刑，刑度跟著大降。

法官審理時，該名狼醫坦承犯罪，他稱前後替女患者施打4針藥劑，第1針注射的是葡萄糖針劑，第2針才是麻醉藥劑，第3針則是消炎針，第4針為子宮收縮針。法官從畫面看到，女患者在施打第2針藥劑後，四肢才開始放鬆，手腳並逐漸垂下手術檯架，漸漸失去意識。

林勤人的女兒也向法官證稱，手術室有二道門，1樓上來2樓手術室的門，因怕有病患跑上來，所以在手術過程中會上鎖，至於手術室後面、通往3樓的門，則不會上鎖。她在警詢時稱，爸爸幫患者施打麻醉藥後，說要等病人熟睡再開始手術，叫她先出去，過了10至15分鐘，爸爸才開門叫她進去幫忙，每次打完針，都是依照爸爸的吩咐、等待叫她進去手術室，時間大約都是15分鐘左右。

不過，到了檢察官訊問時，狼醫的女兒卻改口稱，當時她離開手術室是去診所3樓上廁所；醫師娘也證稱，她和丈夫相處幾十年來受盡委屈，所以才叫女兒跟警察說，是爸爸將她支開手術室。

法官勘驗畫面認為，狼醫的女兒返回手術室時，手中持有衛生紙，加上狼醫當時未要求女兒離開手術室，或有事後再通知女兒進入手術室的舉動，且狼醫也稱，他知道女兒上廁所的時間都比較久，才臨時起意性侵女患者。

為此，合議庭變更起訴法條，改認定狼醫觸犯的是3年以上、10年以下的乘機性交罪，由於狼醫賠償被害人200萬元，女移工也不再追究，狼醫才得以逃過遭重判命運。

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