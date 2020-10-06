酒吧提供免費Wi-Fi　老闆竟被依「反恐法」直接逮捕

▲只要是公共場合有免費wifi可以使用，都能讓消費者覺得方便。圖：pixabay。



圖文／CTWANT

法國的格勒諾布爾市最近有5位提供免費Wi-Fi，但未設定保持登入的酒吧老闆遭到逮捕，原因是違反法國在2006年規定的反恐怖主義法。

2005年7月7日英國倫敦的地下鐵同時發生3處爆炸，1小時後再次發生巴士爆炸案，被稱為倫敦爆炸事件，事件發生後，蓋達組織對於向伊朗及阿富汗出兵的各國提出「若不撤軍會遭到同樣事件報復」的警告。

當時在擔任內政部長、後來選上法國總統的尼古拉．薩科吉的主導下，將1986年通過的反恐怖主義法加以擴張，為了防止恐攻，沒有搜查令也能搜查電腦檔案、沒有法院的許可也能取得通聯紀錄、擴大警察的權限並強化法國國內的監視系統。

根據反恐怖主義法的規定，提供網路服務的企業、公司或個人，需要保存一年內的連接使用紀錄，必要時要提供給政府，除了伺服器提供主以外，網咖的負責人也在規範之內。這次被逮捕的5人，就是因為怠於保存連線的紀錄而被抓，但法國的寬頻公司BFM Business則認為這項法律規範並未讓大眾知悉，而且負責飲酒事業登記許可後、進行教育訓練的單位對酒吧主的教導卻是「這不是非遵守不可的法律」。

違反此條法律的下場，最高可以被罰7萬5千元歐元（約新台幣257萬7千元）的罰金，還有1年的徒刑，法國的媒體也廣為報導，希望提醒中小企業者注意不要觸法。

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