中秋連假基隆廟口擠爆　望眼過去「幾乎無罩」：現在都不怕了？

▲中秋連假基隆廟口2日擠爆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續延燒，先前因疫情關係，民眾悶得發慌，難得中秋連假雖不能出國，但還是南北跑透透解悶，不過大家似乎都忘了「防疫新生活」，紛紛開始無罩、未保持社交距離。

一位女網友2日在PTT上PO文大呼「大家現在都不害怕喔？」透露看到網紅到基隆廟口夜市的IG限時動態，驚見夜市民眾擠成一團，且幾乎都沒戴口罩，還有一堆人近距離談話，驚訝的問「台灣人是不是真的都沒在害怕的啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，每天還是看到有人戴口罩只遮嘴巴、未正確戴到鼻子，「都會覺得是不是智商不足口罩都戴不好」，但讓她擔憂的是「有沒有台灣人現在完全沒在怕的卦啊？」文章一曝光，秒掀起大票網友熱議。

針對問題，有網友認為台灣人不怕的原因，「時中也沒有想普篩啊！總帥都不怕了，你是咧怕三小」「要怕什麼，官員說台灣很安全，國外篩到的在台灣都沒事」「 勸你不要煽動恐懼啊！逆時鐘是不是 」，不過也有網友認為疫情仍持續延燒需要繼續防疫，「台灣人就是健忘」「我現在一樣戴口罩，就怕不小心」「台灣的iPhone，什麼時候要啟動暴露通知啊？」「剛去買晚餐，逢甲夜市也爆滿」。

根據2日統計，我國截至目前累計94,067例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中517例確診，分別為425例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、26人住院隔離中。



更多鏡週刊報導

中壢萬人烤肉名醫嘆「平行世界」 網：離防疫破功不遠了

單身台男花7千2「租正妹女友」 約會暈船拖對方進樹叢裡硬來

野柳「夜訪女王頭」湧3,200人 遊客排隊太久氣到報警