新店死亡火警！93歲獨居婦遭烈火焚身　鄰居踹門救人卻只剩慘叫聲

▲新店區發生重大火警，93歲婦無生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）



記者游宗樺、崔子柔／綜合報導

新北市新店區1日上午5時59分，光明街一棟公寓發生重大火警，火勢迅速向上竄燒，警消到場時建物1至3樓皆已陷入火海，於是立即疏散該棟公寓的住戶，經灌救後於6時11分控制火勢，但在1樓起火戶的玄關處發現一名老婦失去生命跡象倒臥在地，送醫急救仍宣告不治。

警消獲報到場，發現民宅為4層樓建物，其1至3樓已全面燃燒，立即鋪設水線入屋救災，同時疏散2至4樓民眾。經搜索後在1樓玄關處發現1名簡姓婦人（93歲）倒臥在地，已無呼吸心跳，經送往新店耕莘醫院急救後仍傷重不治。

由於簡婦行動不方便，有附近住戶聽到她被火燒到的慘叫聲，民眾試圖踹開鐵門未果，只好等警消到場救援。根據簡婦兒子說法，母親獨自居住，他就住在隔壁棟，平時每天都會去探訪，也不知道為什麼房屋起火。

新北市消防局副局長李清安表示，共疏散11位民眾，起火點初步判斷位於一樓的客廳，火勢猛烈竄燒到一樓前方陽台，同棟2、3樓前陽台也遭部分燒毀，簡婦被發現時倒臥在1樓玄關處，已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。現場燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。

▲傷者簡婦的兒子。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲消防人員6時11分將火勢控制。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼新北市新店區發生重大火警，93歲婦無生命跡象。（圖／記者游宗樺翻攝）

