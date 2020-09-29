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「聯發科渣男」偷拍性愛片！檔名驚見「爽爽爽」受害美女數量驚人

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▲▼聯發科新竹總部。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲聯發科新竹總部。（圖／翻攝GoogleMaps）

文／CTWANT

聯發科技股份有限公司是台灣IC設計龍頭，公司內卻暗藏「竹科李宗瑞」，其張姓中階主管遭爆料，在房間安裝攝影機偷拍與女友、炮友和劈腿對象的性愛過程，檔名更依照女子特徵和心得來分類，受害者人數眾多，連知名大學中文系和音樂系女學生都中鏢。

本刊調查，張姓男子年薪達千萬元，憑藉高挑身材和出色外型，情場上可說春風得意，是該公司知名的「高富帥」新貴，他在外總營造開朗、愛孩子的正面形象，但前女友欣欣（化名）卻爆料，張男多次踢腿，還偷拍與炮友、歷任女友和女友閨密的性愛影片，是不折不扣的「渣男」。

「他一直往那方向看，我好奇看仔細點，發現竟有東西在那邊閃。」欣欣指控，張男總將鏡頭藏在房間角落，以平行角度「記錄」所有過程，連浴室都裝有針孔，惡劣行徑宛如李宗瑞翻版。

更過分的是，張男為方便日後「回味」，還將檔名依照被害人髮型、學校和身材等特徵，以及自身「感受」來分類，受害者數量驚人，連知名大學中文系和音樂系女學生都受害，他更特別強調「長髮氣質」、「爽爽爽」等齷齪字眼，欣欣翻看張男電腦才得知真相，幾乎心碎。

欣欣難以接受張男噁心舉動，心寒提出分手，並與受害者聯絡，組成「婦仇者聯盟」打算集體提告，希望更多被偷拍女子可以勇敢指證，讓這位「竹科惡狼」得到他應有的懲罰。

本刊求證張男，他全盤否認偷拍女性，並表示已經委請律師處理此事，還說「最近出現很多奇怪的跡象」，對於是否因偷拍之事遭聯發科開除？他說「我已經從聯發科離職一段時間。」強調目前未看到相關影片或檔案內容，不能確認真偽而無法表達意見。

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