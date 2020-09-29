落選立委被性侵「現場」還原！痴女一句話騙他進廁所：我比較瘦小

圖、文／鏡週刊

今年27歲的朱智德，畢業於台灣大學政治系，目前是陽明大學醫學院腦科學研究所碩士生，也是大家眼中的「學霸」。今年初，他參選立委落敗，更慘的是，前陣子他還慘遭牛郎店店長性侵，經歷了人生最黑暗的一面。

▲朱智德畢業於台大，目前是陽明大學醫學院碩士生，是大家眼中的學霸。（圖／鏡週刊提供，下同）

日前，朱智德接受本刊採訪，提到店長對他的傷害，心情仍難以平復。朱氣憤地表示：「他一開始就打聽我的性傾向、有無交往對象，都是一些比較私密的事情，後來我才聽說他對旗下的男公關都有企圖，每個人都想試試看，一想到就覺得很噁心！」

朱智德透露，他長期關注性產業工作者權益，參選立委時主要政見之一就是就是性交易合法化。雖然年初參選立法委員落敗，為了實際了解第一線性產業工作者的狀況，5月底他到台北市林森北路一間牛郎店當起男公關。

男公關主要的工作就是陪客人喝酒聊天，因朱智德愛交朋友，也擅於交際，很快就適應這份工作，正當他覺得可以放心地在這裡進行「田野調查」之際，某天晚上，卻被一名女客人灌到爛醉，還差一點被性侵。

朱智德告訴本刊：「我那天喝了很多酒，幾乎快要不醒人事，那個女客人叫我陪她去尿尿，結果竟然直接把我推到女廁裡，我比較瘦小，加上又酒醉，無力反抗，她就粗暴地對我上下其手，我身上因此留下很多瘀青。」

好在當時有同事發現異狀，加上朱智德大聲呼救，女客人才沒有得逞。逃過一劫的他，事後雖然變得容易焦慮不安，但他自覺沒大礙，工作內容也符合自己的興趣，而且對推動性產業合法化有幫助，因此選擇繼續在牛郎店上班。不料，過沒多久，卻惡夢成真，這次對他下手的不是客人，而是牛郎店的男店長。

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