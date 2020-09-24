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「信義潑屎妹」深夜26字怨：世上不公平事太多　一句話嗆酸民

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▲▼信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

▲信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

記者葉國吏／綜合報導

台北1名20歲的邱姓正妹19日深夜在北市信義威秀廣場遭人潑糞，事件引起社會關注，而這位邱姓正妹事後不斷在臉書發文、直播，現在還直接轉職成為直播主。不過邱女似乎仍未走出陰影，24日凌晨在臉書寫下26個字述說心情。

邱女19日深夜10時許獨自坐在信義區影城門口前石椅，但卻冷不防遭一名身穿黑衣的口罩男從身後潑灑整桶穢物，熱鬧的街頭瞬間臭氣沖天，邱女頭髮、身體、大腿也沾滿泥黃色的糞便，但她仍臨危不亂，冷靜接過路人的礦泉水進行簡單的清理。事後邱女報警提告，而潑屎男日前也落網，供稱是因為2、3個月前在夜店與邱女發生糾紛，且事後對方還在臉書嘲笑他矮，因此才以自己的糞便混合廚餘挾怨報復。

▲▼邱女臉書24日深夜發文。（圖／翻攝自Facebook／Amy Chiu）

▲邱女臉書24日深夜發文。（圖／翻攝邱女臉書）

潑糞事件發生後，邱女臉書就受到不少網友關注，而她也不吝於在臉書上跟網友分享當下心情、互動，除了頻頻直播外，也透露與直播公司簽約成為直播主。另外，她在24日凌晨發文「世界上沒有公平的事情我知道；但是不公平的事情不會太多嗎。」似乎在闡述心情。

對此有網友留言酸「我是真的覺得你要去看精神科 有點嚴重」，她則直接回覆「我建議你去看牙科」。根據《三立新聞網》報導，邱女透露媽媽先前找人一起跟會，沒想到對方捲走60萬元後倒會，會頭疑似把60萬元債務轉嫁到媽媽身上，要討債集團的李姓男子找她要錢，而對方近來不僅多次放話要對家人不利，還曾把母親打傷，讓她忍無可忍，決定將此事PO網，不料卻更加激怒對方。

▼邱女遭到陌生口罩男潑灑穢物，但仍臨危不亂，表現相當冷靜，獲得網友大讚。（圖／記者張君豪翻攝、翻攝自爆料公社）

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