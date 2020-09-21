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社會 社會焦點 保障人權

像被轟炸！高雄黃鶴樓剩空殼　借600萬註銷店名…只留垃圾給債主

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圖文／CTWANT

高雄國軍英雄館高雄分館委外經營的附設餐廳「黃鶴樓」，是許多高雄民眾以及國軍將士的共同回憶，但今年受到新冠疫情影響，生意一落千丈。為了籌措員工薪水等費用，業者向一名謝姓女代書（72歲）借款5、6百萬元，最後選擇頂讓經營權抵債，卻暗中將餐廳所有值錢設備搬空，還逕自註銷「黃鶴樓」名稱，接著人間蒸發，女代書的遭遇，有如《黃鶴樓》一詩「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓；黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠」。

有30年歷史的江浙菜海鮮餐廳黃鶴樓，業者因為疫情經營不善，餐廳內部只剩下殘破不堪的桌椅器具。（圖／宋岱融攝）
▲有30年歷史的江浙菜海鮮餐廳黃鶴樓，業者因為疫情經營不善，餐廳內部只剩下殘破不堪的桌椅器具。（圖／宋岱融攝）

謝女的特助阿仁帶著本刊記者來到黃鶴樓，指著空蕩蕩的餐廳無奈的表示：「整個餐廳就像炸彈轟炸過一般的凌亂，裡面值錢的設備，像是大型冷氣空調、電腦、監視器、卡拉OK、音響、電視等家電用品全都被搬空，我們花了6百萬，買到的只是一堆垃圾！」

 高雄國軍英雄館附設餐廳「黃鶴樓」是許多高雄人以及國軍將士的共同回憶，如今爆發負責人掏空落跑的事件。（圖／宋岱融攝）
▲高雄國軍英雄館附設餐廳「黃鶴樓」是許多高雄人以及國軍將士的共同回憶，如今爆發負責人掏空落跑的事件。（圖／宋岱融攝）

過去人聲鼎沸的黃鶴樓，如今櫃台凌亂不堪，滿是各式酒瓶空盒，收銀台嚴重損壞，冰箱空無一物，舞台前方的音響和冷氣位置，地上徒留黑色痕跡。

阿仁接著拉開一道鐵門，領著本刊記者走進漆黑的廚房，食材架上空無一物，「整間餐廳沒一個值錢的物品，他們（錢瑞安等人）清理的非常乾淨，只剩下搬不走的爐具和兩個大型冷凍櫃，這些設備不但賣不了錢，我們搞不好還要付人家拆裝費。」他還透露，當初清點物品時，餐廳牆上還有一些具有歷史意義的字畫，如今全都不翼而飛。 黃鶴樓餐廳前老闆錢瑞安遭控有計畫性的大量借錢、掏空餐廳。（圖／讀者提供）
▲黃鶴樓餐廳前老闆錢瑞安遭控有計畫性的大量借錢、掏空餐廳。（圖／讀者提供）

更讓謝女氣結的是，1990年登記的「黃鶴樓」名稱竟然已於今年9月7日被註銷，換句話說，謝女不但拿不回借給錢瑞安的5、6百萬元，黃鶴樓也只剩下一個空殼，甚至連餐廳名字都得重新註冊，而且還不一定能成功。

針對謝女指控，本刊致電黃鶴樓前老闆錢瑞安，但手機轉語音信箱，另一支手機接通後則是掛電話。前黃鶴樓總經理葉小姐則說自己是領薪水的員工，已經有7、8個月沒有領錢，將債務問題都推給錢瑞安，記者詢問為何破壞門鎖？葉小姐辯稱要進去拿做便當的材料，後來又改口稱不願意發表意見。

獲得經營權抵押的謝小姐指控，黃鶴樓前老闆錢瑞安不但拿錢落跑，甚至還把餐廳內所有值錢的設備都搬走，連大型冷氣也不放過。（圖／宋岱融攝）
▲獲得經營權抵押的謝小姐指控，黃鶴樓前老闆錢瑞安不但拿錢落跑，甚至還把餐廳內所有值錢的設備都搬走，連大型冷氣也不放過。（圖／宋岱融攝）

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