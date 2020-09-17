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時速96！特斯拉「沒司機」開自動駕駛狂飆　4乘客喝酒高歌嗨翻

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美國加州4名男子啟用特斯拉的「自動駕駛」功能後，便開始在車內喝酒唱歌玩樂。（圖／翻攝自新京報）

▲駕駛座上卻空無一人，4名男子在車內喝酒唱歌。（圖／翻攝自新京報）

圖文／CTWANT

特斯拉車輛自動駕駛功能讓人們的生活更加便利，但仍存在著安全隱憂，因此官網特別註明「啟用自動駕駛時，司機須將手放置在方向盤以便隨時接管車輛」。但12日美國加州一段特斯拉自動駕駛的影片卻引發了爭議，影片中的車輛時速高達96公里，駕駛座上卻空無一人，車內的4名男子則在喝酒高歌令人心驚。

根據《網易科技》報導，照片中的特斯拉車輛使用自動駕駛功能後，駕駛座上卻空空如也沒有司機；不僅如此，駕駛座旁還放著幾瓶酒類飲料，在時速高達96公里的車中，包括拍攝影片的人在內共有4人，其中2人手中還可明顯看到分別拿著酒類飲料，4人似乎有些醉意的在車內引吭高歌。

雖然科技進步飛速，但「自動駕駛」功能在安全上仍有疑慮、尚未完善，因此特斯拉官網中也特別註明相關的警告標語，「自動駕駛需司機專心，司機需將手放置於方向盤上，以便隨時準備接管車輛。」報導指出，特斯拉雖致力於研究、排除「自動駕駛」的安全問題，但仍時有耳聞車禍事故發生，呼籲民眾珍惜生命，確實注意行車安全以免害人害己，屆時後悔也來不及了。

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