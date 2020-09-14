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武界壩翻版！河邊露營、戲水被勸離狂嗆「滾」　水庫洩洪沖走18人

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▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，引起各界關注。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

南投武界壩6號閘門13日無預警開啟，導致在下游野營的遊客被沖走，釀成4死慘劇。事實上，類似事件1999年在日本神奈川縣也發生過，當時有18人在玄倉川河邊露營玩水、烤肉，天氣特別不穩定，警方和管理人員曾多次前往勸阻，但都碰壁遭到拒絕，最後18人受困暴漲溪水，導致13人罹難。

這起與南投武界壩類似的案件發生在日本，被稱作「玄倉川水難事故」。1999年8月13日，12名大人帶著6名小孩，玄倉川河邊露營，當時日本各處天氣特別不穩定，當地下午也發布豪雨特報，宣布當晚7點35分會洩洪。管理人員前後實施2次勸導，結果不僅遭到拒絕，還被嗆「滾！」

當晚雨勢驚人，眼看水庫即將溢滿，作業人員只好在晚間8時20分開始洩洪，結果下游水位從膝蓋淹到人體的胸部，紮營的18人全數受困暴漲溪水中。救難人員來不及救援，眾人也在媒體電視前被洪水沖走，最後釀成13死意外，僅有5人獲救。

這次南投發生意外，是兩家人12日一同前往武界一線天溪床露營，不料武界壩13日凌晨4時無預警放水，導致睡夢中的盧男、盧姓少女、賴男、賴男的陳姓妻子、賴姓男童被連人帶帳篷沖走。當時盧男的胡姓妻子因睡在車上逃過死劫，至於賴男則是自行游上岸脫困。

警消人員獲報後，隨即派遣搜救隊員前往救援，13日尋獲盧姓少女、賴妻、賴姓男童的遺體，至於盧男的遺體則是在14日於河床上尋獲。台電發言人14日上午指出，初步判定閘門故障的原因「電路絕緣不良」，才會誤啟閘門，但詳細事故發生原因及經過，仍有待相關單位進一步調查釐清。

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消19人、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

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