LIVE／國民黨勸退王金平　決定缺席海峽論壇「向央視抗議」

記者徐政璿／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。國民黨主席江啟臣要求當事人道歉，但至今並未獲得回應。據悉，江啟臣與王金平有「高度共識」決定取消出席，向陸方表達抗議。由於此事涉及兩岸未來互動，兩人14日下午密談的內容，正在針對聲明文字做最後調整，16時30分由發言系統正式出面說明。

▲立法院前院長王金平。（圖／記者呂佳賢攝）

王金平14日下午與江啟臣密會前受訪表示，「中央決定去，我就去，決定不去，我就不去。」

媒體追問，會再以個人名義去嗎？王金平回應，「不會不會，我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去！」

王金平強調，「我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。國台辦為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」。

陸方涉台人士透露，總統府釋出「蔡王會」訊息後，王金平替蔡英文傳話的消息不脛而走，大陸央視因此譏諷「這人要來大陸求和」，最後反而讓國民黨裡外不是人。

根據央視當時播出節目內容，標題就寫著「台海凶險，這人要來大陸求和」的，節目主持人李紅痛斥，王金平有跟蔡英文見過面，是台灣派出的特使。涉台人士強調，王金平雖然去年以祭祖名義到訪廈門，但過去鮮少有與台辦系統接觸，李紅此言擺了明不接受「蔡英文特使」向陸方傳話，故嗆綠營來求和。

據透露，對岸其實非常希望王金平能前往海峽論壇，所以在此次的出入境與防疫上都給了特殊的禮遇，依規劃，王金平於16日搭乘特定包機前往廈門，代表團將團進團出，搭機前僅需兩項證明，第一是14天內不可有出境紀錄，第二是5天內的核酸檢測證明。王金平等人在隔離兩天後，預計19日與全國政協主席汪洋會面，21日搭包機返台。

不過，就在國民黨宣布由王金平代表出席海峽論壇後，總統府釋出「蔡王會」訊息，讓黨內人士極為詫異，儘管王金平和府方再三強調沒有傳話一事，但對藍營已造成傷害，綠營更是議論紛紛此事，「求和說」爆發後，在目前兩岸互信極低的情況下，反彈聲浪自然湧現。

據透露，黨內青壯派李彥秀、柯志恩、林為洲等人傾向王金平不要代表國民黨去，若要，王金平也只是以個人身份去，而此番底線的聲音也已經在13日傳給了王金平，而江啟臣也以站在國民黨尊嚴的立場，希望說服王金平不要出席海峽論談，所以他才會公開堅持要求當事人道歉，否則不排除取消出席海峽論壇。

對於王金平一波多折的兩岸行，國民黨13日晚間也再度透過新聞稿強調，兩岸交流的互信近年來日趨脆弱。然而近日媒體針對海峽論壇，相關報導經常以匿名消息來源為主，並且諸多內容不實，在未經黨部授權下，對媒體發言，不但影響兩岸互動，也對本黨形象造成傷害，除希望黨內同志自我約束外，期盼媒體報導審慎查證，以正視聽。

▼央視主持人李紅不提求和 改讚王金平「有分量」 最新節目：對兩岸有正面影響。（圖／翻攝央視）