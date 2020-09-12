彰警緝匪遭「生鏽鋼筋」插穿左小腿血狂噴　上銬逮人後…痛到倒下

▲江錦添奮不顧身在田間追逐匪徒。（圖／CTWANT提供）

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彰化員林分局1名江姓巡佐，日前在田埂間追逐1名竊盜通緝犯時，不慎遭粗大鋼筋插穿左小腿，傷口深達5公分，但他仍不顧疼痛，站起來繼續沿路滴血咬牙狂奔追捕，最後終於飛撲逮住匪徒。江姓巡佐鬆一口氣後差點痛到昏了過去，所幸緊急送醫後暫無生命危險。

彰化縣警局表示，服務於員林分局大村分駐所的巡佐江錦添，9日早上8時許巡邏時，於轄區加錫村一帶發現因竊盜遭通緝的許嫌（33歲）。他不動聲色前往盤查，許嫌先假裝配合，未料卻突然轉身拔腿逃跑，江錦添見狀趕緊和同警網的同事展開追逐。

▲被鋼筋插穿的左腿傷口達5公分，讓人怵目驚心。（圖／CTWANT提供）



許嫌在農田小路間奔逃，江錦添則緊跟在後，沒想到因太專注眼前歹徒，沒注意到路旁有根生鏽鋼筋，一腳踩了下去竟被插穿左小腿，痛得他當場跌倒在田中，鮮血瞬間噴出。但他不願放棄，咬牙再站了起來，一跛一跛繼續追逐，終於在同事也趕到、將歹徒逼入一間民宅時，奮不顧身撲了上去將許嫌壓制。

許嫌被上銬後，江錦添終於意識到腿上還插著鋼筋，痛到再度倒下。所幸送醫後，由院方緊急進行手術，目前人已清醒無大礙。彰化縣警局長徐錫榮等人聞訊，也前往醫院探視、慰勉這位英勇的部屬。

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