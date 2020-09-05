加利賺「超級暴利」發國難財！劉寶傑譙爆：台灣怎會出現你這種人

▲劉寶傑暴怒。（影／翻攝自Youtube／關鍵時刻）

記者崔子柔／綜合報導

口罩國家隊之一的「加利科技」爆出從安徽進口陸製口罩337萬片，加工改標仿冒成台製醫療級口罩混合出售。劉寶傑昨（4日）就怒譙加利老闆林明進完全在胡說八道，「台灣社會怎麼會出現你這種人啊！」

劉寶傑昨日在《關鍵時刻》怒噴林明進根本睜眼說瞎話，「你對人性有一點點信任的話，你看到他那個表現，你會相信他欸！你完全胡說八道，還可以這樣子義正嚴詞！」他直說這件事讓他看了傻眼，「我在江湖也混了很久，我也看過很多壞人，我從來沒有看過一個壞人說，你敢這樣子睜眼說瞎話。」

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▲劉寶傑暴怒。（圖／翻攝自Youtube／關鍵時刻）



時事評論員李正皓接著說，「我發現裡面根本不是暴利，那叫超級暴利，他是在發國難財，而且重點來了，這些東西他竟然可以面不改色指責說以國家隊為恥，然後他給國家隊那些中國進口的口罩不是只有我們普通人拿到，抱歉，有一部分提撥給醫護人員用。」

劉寶傑又爆氣狂譙，「你明明是錯的，你還講的義正嚴詞，你明明對不起國家，你還說你以國家隊為恥，台灣社會怎麼會出現你這種人啊！」

▼劉寶傑暴怒。（圖／翻攝自Youtube／關鍵時刻）

