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《海賊爭霸online》上線啦！真的送S級火槍兵　遊戲內容讓網笑翻

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▲▼神祕新作《海賊爭霸 Online》於 Google Play 商店上架 下載就送 S 級火槍兵。（圖／翻攝自Google ）

▲神祕新作《海賊爭霸 Online》，下載就送S級火槍。（圖／翻攝自Google ）

網搜小組／趙蔡州報導

YouTube頻道「反正我很閒」近期與導演魏德聖合拍新影片，其中一個哏「海賊爭霸Online，下載就送S級火槍兵」引發熱議。原來是有網友看了影片後，特別製作一款「海賊爭霸Online 」遊戲App，瞬間吸引了許多粉絲朝聖，甚至有人留言「能在枯燥乏味的2020遇到這款遊戲，此生足矣。」

事件起因於YouTube頻道「反正我很閒」與導演魏德聖合拍的新影片，影片大意是「樂咖」在訪問魏德聖關於《臺灣三部曲》的創作起源、理念與想法時，非常沒有格調的、突兀的穿插各種業配，諸如「蟑欲絕」、「海賊爭霸online」、「德順鹿茸」等，最後魏德聖身上全部塞滿業配產品，看起來相當搞笑。

▲▼神祕新作《海賊爭霸 Online》於 Google Play 商店上架 下載就送 S 級火槍兵。（圖／翻攝自Google ）

▲粉絲製作「海賊爭霸Online」後，在Google Play 上架供大家下載。（圖／翻攝自Google ）

影片上傳後，粉絲立刻把「海賊爭霸Online」製作成遊戲，並且在Google Play 上架供大家下載，而且還真的能「領取S級火槍兵」。作者在資訊欄位表示「反正我也很閒，就來做一個海賊爭霸Online讓人下載，話說有誰要做蟑欲絕」，逗趣又玩哏的App曝光後，吸引許多網友朝聖，

有網友笑說，「遊玩的過程中逐漸的懂海，海也隨之幫助我，那種感覺真的很棒」、「真的領到了，太佛心免費送」、「太棒了我拿到第1053號火槍兵了，沒有騙人，我要去打最難的王了」、「真的拿到S級火槍兵了，謝謝佛心營運」、「不用十連抽，點擊就送S級火槍兵，讚。」

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