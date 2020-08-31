大喜之日遭夫「狠砍42刀」亡　20歲新娘送醫已無心跳死狀慘



▲新婚之夜，妻子遭丈夫怒砍42刀死亡。（示意圖／Pexels／CTWANT提供）

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結婚本該是件喜悅的事，然而近日阿富汗一名20歲女子卻在新婚大喜之日慘遭丈夫狠砍42刀而亡，原本該幸福快樂的日子，卻是她命喪黃泉之日。

綜合外媒報導，這一樁悲劇發生在阿富汗尼姆魯茲省，當地時間週三（8月26日）。地方當局官員證實，在尼姆魯茲省北部，一名新郎在新婚之夜竟然將新娘刺死。報導指出，新娘名叫羅卡亞，今年20歲。近日她和當地一名男子結婚，然而在婚禮結束後的凌晨1點左右，羅卡亞被丈夫持刀刺死。據當地醫院稱，羅卡亞的身上至少有42處傷口，她被送到醫院時就已沒有呼吸心跳，死狀極為悽慘。據悉，羅卡亞疑似因為和丈夫起爭執而被殘忍殺害，她的丈夫犯案後也已被逮捕，目前該案正在調查中。

尼姆魯茲婦女事務部和婦女維權人士對此敦促政府徹底調查此案，婦女權利組織負責人馬拉拉˙艾哈邁迪表示「這名女子在新婚之夜被丈夫殺害，這實在太不幸了。」維權人士瑪麗哈˙奧巴德則說「最近各種形式的暴力事件急劇增加，相關部門應對此類罪行負責，以防再有下一個受害者出現。」

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