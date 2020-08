蘋果沒發表過！「初代Mac mini」原型曝光　還能放iPod nano

▲初代Mac min附帶iPod nano的內鍵底座。(示意圖/記者洪聖壹攝)

記者林妤柔/綜合報導

初代Mac mini原來長這樣!推特網友分享初代Mac mini的原型照,該機身除了有令人懷念的30針基座連接器,還附帶iPod nano的內鍵底座。

推特網友@DongleBookPro分享初代Mac mini,其頂部有30針基座連接器切口,用於連接iPod nano,其餘都跟2005年上市的電腦完全相同。事實上,這類基座在當時的喇叭上更常見,例如2006年發布的Apple iPod Hi-Fi。

然而,30針基座連接器從來沒有直接用在電腦上,而是需要電線同步進行,所以蘋果自2005年的Mac mini開始,就認真考慮在Mac上增加iPod基座。鑑於iPod nano的尺寸和形狀多年來不斷變化,這種Mac mini只能與初代、第二代的音樂播放器相容。

網友@DongleBookPro會定期上傳Apple從未發布的設備和原型圖。這個月初,他們上傳沒發表的初代iPod touch原型圖,該原型表面具有黑色光澤,類似2013 Mac Pro風格。

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX