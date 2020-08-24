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蘋果沒發表過！「初代Mac mini」原型曝光　還能放iPod nano

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▲蘋果計畫推出新款Mac mini、新款MacBook Air將配窄邊框 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲初代Mac min附帶iPod nano的內鍵底座。（示意圖／記者洪聖壹攝）

記者林妤柔／綜合報導

初代Mac mini原來長這樣！推特網友分享初代Mac mini的原型照，該機身除了有令人懷念的30針基座連接器，還附帶iPod nano的內鍵底座。

推特網友@DongleBookPro分享初代Mac mini，其頂部有30針基座連接器切口，用於連接iPod nano，其餘都跟2005年上市的電腦完全相同。事實上，這類基座在當時的喇叭上更常見，例如2006年發布的Apple iPod Hi-Fi。

然而，30針基座連接器從來沒有直接用在電腦上，而是需要電線同步進行，所以蘋果自2005年的Mac mini開始，就認真考慮在Mac上增加iPod基座。鑑於iPod nano的尺寸和形狀多年來不斷變化，這種Mac mini只能與初代、第二代的音樂播放器相容。

網友@DongleBookPro會定期上傳Apple從未發布的設備和原型圖。這個月初，他們上傳沒發表的初代iPod touch原型圖，該原型表面具有黑色光澤，類似2013 Mac Pro風格。

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