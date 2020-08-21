MIT國家隊上陣！萬人朝聖兩廳院「夏日爵士戶外派對」　9m88登台演出

▲一年一度的兩廳院夏日爵士派對，每年夏天吸引萬人朝聖。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

邁入第12年的兩廳院「夏日爵士戶外派對」將於明（22）日晚間登場，一年一度的盛事每年吸引萬名觀眾參與，也是台灣爵士樂迷必追的夏日盛會，今年在「全MIT陣容」中展現台灣爵士樂音樂家實力堅強耕耘的成果，還有原民歌手馬詠恩、靈魂女聲9m88登台演出。

今年「兩廳院夏日爵士戶外派對」將由兩廳院爵士音樂營「菁英大樂團」開場，接著由張惠妹、王力宏等巨星指定合作的樂隊「李守信與國會大樂團」，將原住民音樂特有的靈魂與節奏融入拉丁爵士樂聲中，曾入圍金曲獎「最佳原住民歌手」的布農族歌手馬詠恩領銜演唱，帶來深具台灣特色的爵士樂演出。

請繼續往下閱讀...

最後壓軸登場的是甫入圍今年金曲獎「最佳新人獎」、有靈魂女聲之稱的9m88，這是她首度登上兩廳院夏日爵士戶外派對舞台，慵懶感性的獨特嗓音，將於戶外派對帶來一連串精彩表演，收服台下所有歌迷的心。

▲2020兩廳院夏日爵士戶外派對，鼓手李守信、歌手9m88、小號手魏廣晧將出席演出。（圖／兩廳院提供）



國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，今年爵士戶外派對非常特別，因疫情之下，全部由台灣爵士音樂家擔綱演出，希望在趨緩之際，邀請大家一起來到兩廳院藝文廣場，感受「台灣限定的爵士魅力」。



此屆獲得台新銀行贊助支持，台新銀行文化藝術基金會鄭家鐘董事長表示，在防疫新生活運動展開之際，要用最實際的行動支持藝文活動、振興藝文環境，兩廳院每年舉辦夏日爵士派對，其中爵士戶外演出更是不容錯過的音樂盛會，期待8月22日與上萬名觀眾於戶外一起感受兩廳院獨有的爵士魅力。



為因應COVID-19疫情，本活動將採取實名制，請觀眾至2020「兩廳院夏日爵士戶外派對官網」線上填寫個人資料，活動當日請觀眾出示含有照片、姓名證件，以利現場工作人員協助觀眾入場，前1,300名報名觀眾更有機會獲得BAZAAR×MONKEY SHOULDER聯名隨身酒壺。

▲一年一度的兩廳院夏日爵士派對，今年全部由台灣爵士音樂家擔綱演出。（圖／國家兩廳院提供）

2020「兩廳院夏日爵士戶外派對」將於8月22日晚間6點半於兩廳院戶外廣場舉行。

ETtoday新聞雲提醒您，未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來