90公斤保母「壓制男嬰19分」斷氣…稱「跟同事學的」　父淚：我害了兒子

記者羅志華／台北報導

北市內湖「我們的」托育中心於2019年4月，驚傳廖姓保母將10月大男嬰悶死意外，士檢依業務過失致死罪嫌起訴；士林法院21日開庭，男嬰父母律師認為，應依殺人罪、妨害幼童致死等罪來審理廖女，但廖女否認故意，稱「有確認男嬰心跳」，才去照顧其他幼兒，下次開庭將勘驗90公斤廖女壓死男嬰的「奪命19分鐘」影片。

▲男嬰父親一想到當初送兒子進中心，不禁哽咽自責「是不是我害了他…」。（圖／記者羅志華攝）

律師認為，除廖女犯殺人罪外，也應追究「我們的」育幼中心黃姓負責人、李姓特約醫師、徐姓班主任，及同班蘇姓導師的責任，並舉出多件申訴案例，主張是集體性的犯罪，不應讓他們一夥將罪責全推給保母。

廖女否認殺人故意，稱當時確認過男嬰心跳後，才去照顧其他小孩，期間他一直在現場看著，僅認業務過失致死罪，並指中心保母們所受的「教育訓練」，根本就只是看影片、寫考卷，甚至考卷也沒給正確答案，而雖然班主任有提醒要注意幼兒睡眠安全（不能蓋棉被、注意枕頭、別讓嬰兒趴睡），但也只是講講，中心裡資深同事都這樣做，資淺的她也只能有樣學樣。

▲廖姓保母庭上否認故意殺人，稱壓制這招是「跟同事學的」，庭外一見媒體拔腿就跑。（圖／記者羅志華攝）

男嬰父親對廖女說法聽不下去，不禁怒嗆「那19分鐘妳在做甚麼！？」，庭外受訪時表示，育幼中心根本沒有教育訓練，廖女害死男嬰的那招「壓制」，就是從資深同事那學來的，我兒子就這樣被壓了19分鐘，這不叫殺人叫甚麼？且明明還有其他受害嬰兒，地檢署至今卻仍未對育幼中心採取行動，讓他們質疑政府「怎麼樣才能提供一個好的（育幼）環境」。

男嬰父親想起當初送兒子進中心的決定，不禁自責哽咽，「是不是我害了他…」，更痛批廖女一直說不是故意，「怎麼都沒想過那19分鐘做了甚麼」，下次開庭將勘驗男嬰遇害的「奪命19分影片」，確認保母是否有殺人故意。

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