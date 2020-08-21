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不介入中央與彰化口水戰　柯文哲：大家保留點力氣做正事

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▲▼台北市警察局8/21舉行家庭親子日，台北市長柯文哲、市警局局長陳嘉昌出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

彰化縣衛生局採檢居家檢疫者揪出10多歲自美返台的少年無症狀確診，但因做法不符規定而引發爭議，指揮中心要求政風調查，鬧得沸沸揚揚。對此，台北市長柯文哲表示，不太想介入中央跟彰化縣政府那種情緒或口水之戰，台灣只是暫時安全，還有很多正事要做，總統也不需要出來講話，各退一步假裝沒發生這事情就好，還是正事先做。

柯文哲21日上午出席北市警察局親子日活動。會後被問到對於陳時中出動政風查彰化縣衛生局長一事，柯文哲表示，昨天全世界還有20幾萬的新增案例，現在台灣是暫時安全，「我是不太想介入中央跟彰化縣政府那種情緒或口水之戰，還有很多正事要做」，其實也不需要總統出來講話，各退一步假裝沒發生這事情就好。

柯文哲表示，篩檢涉及專業，像他這種專業的反而不太敢講，「你是要抽血測血清看以前有沒有感染過，還是做鼻咽的抗原檢測是不是有傳染比較危險？」，要做一個大規模動作通常要把理由講清楚，你的目的是什麼，「我還是習慣有目標、有方法，然後評估可行不可行」。

「坦白講，普篩我也不知道要做什麼。」柯文哲坦言，要做抗原還是抗體還是怎麼做，反而自己這些專家遇到專業題目不敢講話。柯表示，如果彰化要做小規模的地區研究，那也可以，其實之前台大公衛學院也有問過要不要做研究，但那要講清楚，且研究樣本不能太大，台北太大了，太大要抽樣，抽樣非常多元，不太好設計。

媒體追問，會不會認為中央府、院、黨都出動處理這事情？柯文哲直言，「不需要這樣」，還是那句話，現在台灣是「暫時安全」不是「一定安全」，台灣疫苗的發展絕對比不過其他國家，我們還有很多資源不是百分之百那麼充足，「昨天全世界還有20幾萬新增案例，所以我們還是留一點力氣做正是好不好」。

至於超前部署是否依不小心就變成超前懲處？柯文哲說，不會去逆時中，自己還是專業人士，「這種防疫問題，像入境要集中管理這如果去問張上淳或問誰，他們一定也會贊成我的意見」，專業問題專業解決，還是那句話，台灣不是百分之百安全，大家還是保留一點力氣做正事。

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