20年難兄難弟直擊！柯震東深夜陪散步　王大陸買房要跟他當鄰居

▲柯震東與王大陸在《打噴嚏》中飾演在孤兒院一起長大的好兄弟，戲外兩人也有20年的交情。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

小學三年級就認識的王大陸與柯震東，兩人的感情，如同他們在電影《打噴嚏》中展現的一般，不管是好事或蠢事，兄弟倆都一起經歷、共同承擔。王大陸曾透露，柯震東父母原以為他品學兼優，歡迎他常來家裡，不料這對成天玩在一塊的難兄難弟，學業成績一樣爛，讓人哭笑不得。

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▲今年4月，本刊直擊王爸與王媽去新家打掃，途經柯家的餐廳，向柯震東要了可樂解渴，看得出兩家人感情很好。（圖／CTWANT提供）

就算王大陸與柯震東的演藝事業，因先後有起有落，多次傳出兄弟情生變，但兩人總是再三表示交情不減，也常被媒體目擊一起聚會，以行動打破「情變」傳言。

本刊甚至在今年四月，捕捉到王爸、王媽去整理新家，原來是王大陸砸了一‧三億元，買下在柯震東家隔壁、崔苔菁的舊居；今年正好認識滿二十年的兩人，從好兄弟進一步成為好鄰居，未來的生活不論開心或傷心，都有對方相互照應。如今看到王大陸與王媽媽天人永隔，包括柯震東等身邊的人，自然十分擔心他承受不住。

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