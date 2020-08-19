議員爆料3倍券有假遭檢調偵辦　孫大千批：警察國家

▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台南市議員王家貞、李中岑上月爆料坊間出現假三倍券，事後遭台南地檢署約談。行政院長蘇貞昌18日指出，民代在三倍券未開始兌換就稱有假，釋放假訊息帶頭作亂，移送法辦剛好而已。對此，前國民黨立委孫大千批評，台灣現在是正式成為「警察國家」了嗎？

孫大千19日在臉書表示，在極權政客的眼中，只有顏色，哪有是非？對這樣的政權，多行不義必自斃，也只不過是剛好而已，民意代表針對公共議題，公開召開記者會，原本就是一種負責任的做法，和網路世界中只會躲在鍵盤後面造謠的陰暗勢力完全不同，民進黨政府刻意把民意代表扣上「散布假訊息」的罪名，根本就是公報私仇，意圖形成寒蟬效應，大興文字獄。

▲國民黨副秘書長謝龍介率領台南市議員王家貞、李中岑和蔡育輝，身穿囚衣、口戴口罩，抗議蘇貞昌箝制言論自由、干涉司法。（圖／記者林悅翻攝）

孫大千指出，市議員記者會所警告的內容也許略有誤差，但後來的確發生，身為行政部門，不表感謝，不思反省，居然任意入人於罪，現在究竟是大明王朝？還是大清帝國了？

孫大千還說，更可悲的是檢警單位自我作賤，甘為打手，辦案效率驚人，有這麼多美國時間，為什麼連徐永明家裡300萬現金的來源都查不清楚，弄不明白？為什麼不敢約談林佳龍和廖紫岑，發覺真相，澄清謠言？為什麼坐視縱放交保徐永明？