非防疫旅館收檢疫者「柯P要中央管制開罰」　莊人祥：一般旅館本就可做檢疫

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市副市長黃珊珊今（17）日宣布有38家一般旅館同時收住檢疫者與旅客，要求旅館在21日前將居家檢疫者移出，也盼中央明文規定禁止日租套房接受檢疫旅客。對此，指揮中心莊人祥回應，民眾到一般旅館做檢疫，已經有訂相關措施，會請地方政府協助一般旅館做管理。

黃珊珊表示，一般旅館還是有非常多旅客，以8月16日當天，總數3千多人，住家中約有2千多人，入住一般旅館，居家檢疫者有164人、移工有138人、外籍人士有381人，加起來快700人不是住在防疫旅館，沒有辦法確保居住環境有清消、分流動線，造成防疫缺口。

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黃珊珊也進一步提到，這些收治居家檢疫者的一般旅館有16家是中央補助安心旅宿對象，若要拿補助，就不要收治居家檢疫，若繼續收治，北市將正式函文，撤銷安心旅宿資格；目前「檢疫者和旅客混居」的一般旅館有38家、448人，其中不乏觀光飯店、商務飯店，甚至有大型飯店，有7家在申請防疫旅館。

對此，莊人祥表示，單以居家檢疫的問題來說，一般旅館和日租本來就可以做居家檢疫，檢疫的目的就是住進去後就不要出來，一人一室不要共用衛浴，如果檢疫者亂跑出去，就要告訴相關單位處理，而針對床單或食物，指揮中心都會訂定規範請旅館遵守SOP，也要提出相關計畫讓地方政府查核。