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跟老婆吵架…桃園機師拿「結婚照相框」猛砸頭！她滿臉是血驚逃：快幫我報警

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▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園機師跟妻子吵架，竟拿結婚照相框朝對方頭猛砸，法官判刑3個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名機師阿傑（化名）與妻子小琳（化名）因細故發生爭執，竟拿起2人的結婚照朝妻子頭部猛砸，造成妻子滿頭是血，驚逃求救。法院審理時，阿傑矢口否認犯行，辯稱是舉起相框時力量不夠，相框因此倒像妻子造成受傷，但法官不採信其說法，並依傷害罪判阿傑3個月徒刑。

判決書指出，阿傑2019年的聖誕節凌晨與妻子在家大吵，他情緒失控一把拿起2人的結婚照砸向妻子的頭，造成妻子頭部當場爆血，直奔社區警衛室求救，並報警。

阿傑事後經檢方傳喚未到，但他在警詢時矢口否認犯行，辯稱，自己因為情緒有點激動，只是想把結婚相框砸到地板，但在舉起時，才發現力量不夠，相框因此向右側傾倒，砸到妻子的頭。

不過，檢方勘驗現場照片以及相框照片後認為，阿傑若不是故意朝小琳拋摔相框，相框應不至於有如此損害，且也不可能直接準確地打中小琳頭不，因此不採信其說法。另外，社區警衛也出面證稱，當時小琳跑到警衛室，一手摀住頭部，且頭上都是血，還說是被老公打，並請求協助報警，而這些也都有驗傷及診斷證明書佐證。

法官審理後認為，阿傑僅因為細故就出手傷人，犯後還否認犯行，也未與小琳達成和解，因此依傷害罪判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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