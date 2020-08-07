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小太空人探索夏令營　三商壽挺家扶孩童「體驗知識之旅」

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▲三商美邦人壽陪伴家扶孩童度過愉快又充滿教育意義的夏令營，在海科館前合影留念。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽陪伴家扶孩童度過愉快又充滿教育意義的夏令營，在海科館前合影留念。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

兒童是國家未來的主人翁，然而在台灣仍有許多孩童因家庭環境因素，在求學的道路上有不少的阻力。三商美邦人壽為了幫助學童穩定學習，每年資助家扶基金會「無窮世代計畫」，支持孩子們的學習不受阻礙。

三商美邦人壽已連續9年舉辦「三商美邦小太空人探索夏令營」，今年的活動內容，更從外太空延伸到俗稱「內太空」的海洋，期望從深入了解與息息相關卻又充滿奧秘的海底世界開始，進而讓學童們從小建立環境保育愛地球的觀念。

「三商美邦小太空人探索夏令營」是兩天一夜的營隊，透過參觀與互動體驗的方式，讓孩童接觸天文與海洋相關知識，活動以台北市立天文科學教育館為起點，經由專家的導覽解說，讓孩童初窺宇宙的奧妙，學習天文知識，接著在宇宙劇場觀看生動有趣的演出，還能搭乘宇宙探險車，來一趟刺激的宇宙冒險之旅。晚間則安排了觀星活動，讓小朋友自行操作天文望遠鏡觀測天體，並設計一連串有趣的闖關活動，達到寓教於樂的效果。

第二天從國立海洋科技博物館的潮境海洋中心開始，透過專人導覽解說，認識海洋生物多樣性，了解生物資源復育與海洋科技研究的現況；接著到海科館的主題館，藉著了解多樣、多變的海洋環境，以及其對人類生活的影響，進而感受到海洋環境的脆弱，需要我們的關心與保護；最後透過3D劇場一起進入海龜神秘的海灘棲息地，一睹許多驚奇非凡的海底生物，身歷其境感受一趟海龜的生存之旅。

三商美邦人壽長期關注兒童身心均衡發展，從2014年起推動「三樂小子養成計劃」，將樂食、樂動、樂活的三樂概念推展至全台國小校園，增進學童健康發展；自2010年起，連續十年舉辦「三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」，從小培養孩童良好的運動習慣。

 

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