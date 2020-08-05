打破迴轉壽司規則　驚見隔壁桌用「小撇步」爽吃高級品

圖文／鏡周刊

近年有越來越多的日本知名迴轉壽司名店入駐台灣，1盤壽司售價30或40元，若有高級食材則以特殊色，或2個盤子裝盤計價。沒想到日前有民眾用餐時，目睹有人居然巧妙地違反規則，在拿取80元的壽司時，只拿取裝著壽司的那1個盤子。

日前有民眾前往知名連鎖壽司店用餐，剛開始只覺得輸送帶上的壽司樣子有異，裝著壽司的「鮮度君」被打開，裡面居然還有1個盤子。仔細觀察後，發現隔壁桌的客人疑似為了貪小便宜，每次拿取80元的壽司時只取走上面的盤子，這樣就可以用40元吃到80元的壽司。

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民眾將隔壁桌貪小便宜的犯罪經過拍成影片，上傳到臉書社團「爆料公社」，確實引發熱議，網友紛紛指責該桌客人「誇張」、「不可取」、「教歹囡仔大細」。

但也有人為該名顧客緩頰，認為他們可能真的不知道消費規則。該店剛進入台灣時，店員確實會每桌教學，不過後來回鍋的客人多了，店員不一定每次都詢問顧客是否第一次來店用餐，或是就算來過，也忘了該怎麼拿壽司。

實際到店消費過的客人駁斥「無知說」，他們認為該店盤子的卡榫卡得很緊，若非刻意，不可能像影片裡客人一樣得心應手。



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