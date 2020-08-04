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青蛙大口吞下獵物！超狂甲蟲勇闖腸胃　2小時內竟「脫肛逃出」

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（圖／截取自YouTube）

▲超狂甲蟲被青蛙吞食，竟從屁屁闖出。（圖／截取自YouTube）

圖文／CTWANT

青蛙捕食時會伸出舌頭黏住獵物，通常是有昆蟲就吃，不會分辨是吃下什麼種類，且因青蛙沒有牙齒，後續就交由消化器官處理，通常昆蟲被吞下肚後就是死路一條，但科學家發現有種水生甲蟲生命力之頑強，竟能沿著青蛙的腸胃爬行，最後自行從屁股爬出，全身毫髮無傷。

根據《CNN》報導，日本神戶大學生態學家杉浦信二（Shinji Sugiura）研究一種體型嬌小的水生甲蟲，學名為Regimbartiaactivatea，牠在被吞下肚後，試圖刺激青蛙的腸胃道，使其快速蠕動，引發排便反射，這隻水生甲蟲歷經了115分鐘後，抵達消化道終點，自行從青蛙的肛門爬出。

為了測試Regimbartia activatea在極端環境中逃脫的能力，科學家便以蠟固定甲蟲的腿部，讓牠被吞下後無法自由活動，結果最後死於青蛙胃中，證實了這種水生甲蟲被吞食後會主動找尋出路。這份研究報告被發表在最新一期權威期刊《現代生物學》（Current Biology）當中。

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