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天真女孩11歲成殺人魔連殺2男孩　下體剝皮、腹部刻字手段兇殘

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11歲的瑪麗貝爾殺害2名孩童。（圖／Wanna Fact!?）

▲11歲的瑪麗貝爾殺害2名孩童。（圖／Wanna Fact!?）

圖、文／CTWANT

英國一名惡名昭彰的殺人犯瑪麗貝爾（Mary Flora Bell），又被稱為「泰恩河掐喉手」（The Tyneside Strangler）。1967年，當時才11歲的瑪麗貝爾是一隻狡猾的「小狐狸」，殺害了2名3歲和4歲的小男生，卻裝出一副可愛純真的模樣。瑪麗每次殺死小男孩後都跑去向死者親人「告知」死訊，故意帶他們去找屍體，笑嘻嘻地跟著別人圍看棺材，然後興奮地叫嚷自己就是殺人兇手，但是沒有人相信她。

1968年5月25日，在瑪麗11歲生日的前一天，她帶著鄰居的4歲孩子馬丁布朗（Martin Brown）到一所廢棄房屋內，並將他掐死，然而馬丁布朗被發現時身邊有藥片，因此也有人說他是被瑪麗下毒害死的。同年7月，瑪麗勒死3歲的布萊恩豪（Brian Howe），且手段相當殘忍，布萊恩豪的屍體被丟在雜草堆中，屍體旁還有一把壞掉的剪刀，大腿上有穿刺的傷口、部分生殖器被剝皮、幾搓頭髮被剪掉，腹部更被刻上了英文字母M。

醫生研判瑪麗貝爾具有反社會人格。（圖／Wanna Fact!?）

▲醫生研判瑪麗貝爾具有反社會人格。（圖／Wanna Fact!?）

瑪麗在殺害馬丁布朗後，一直透露兇手就是自己，瑪麗去向馬丁的阿姨報告馬丁的死訊，還向她詳細描述馬丁死時的恐怖模樣。瑪麗對已經被嚇呆的阿姨說「我可以帶你去看馬丁的屍體。」但瑪麗似乎還是覺得不夠過癮，故意騷擾馬丁的阿姨，不停地刺激她「馬丁死了，你感到難過嗎？」、「你想念馬丁嗎？」、「你有沒有為馬丁哭過？」，不停地發笑，但人們認為她只是愛惡作劇的小女孩。

她甚至在日記寫下「我殺了人，現在我可以回家了」、「我們殺了馬丁布朗這個小雜種」，但人們依然認為她只是在開玩笑，直到布萊恩豪屍體被發現後，警方才開始正視瑪麗的玩笑。

據悉，瑪麗貝爾的父親比利貝爾（Billy Bell）是一個慣性竊盜犯，而母親蒂麥克里克特（Betty Mc Crickett）則是一名妓女，2人將瑪麗視為累贅，平時就對她暴力相向、言語羞辱，甚至瑪麗10歲之前經常尿床，她的母親一直都是把她尿床的被單拿出去，和鄰居一起嘲笑她。在這樣的家庭環境下生長的瑪麗，造就她性格乖戾，被同學孤立。

1968年瑪麗被法庭以「誤殺罪」（Manslaughter）判處無期徒刑，負責評估瑪麗的精神科醫生作證，表示瑪麗缺乏對他人的感覺，展現反社會人格的經典症狀，1980年，23歲的瑪麗被提早釋放出獄，她及其女兒獲政府給予新身份繼續生活，法庭頒令其新身份及住址將被保密至她們過世。

1998年，瑪麗透過傳記作家基塔瑟倫利（Gitta Sereny），記錄口述自傳《聽不見的哭聲》（Cries Unheard）出版，講述自己從殺人犯變成一個慈祥母親，在英國掀起爭議，輿論批評瑪麗身為一個惡貫滿盈的人，還敢靠販賣自己的故事發財致富，實在可恥，連首相布萊爾（Anthony Charles Lynton Blair）也曾公開批評瑪麗。

但瑪麗認為，十幾年來關於她的小道消息不斷，她希望通過完全公開後，使媒體不再關注自己。此書的出版也使得瑪麗自家住址被曝光，她們不得不被迫轉移到新的地址，此前一直不知道母親的往事的女兒也知道了她的事跡。為此，2003年5月21日，瑪麗在英國最高法上與人進行了一番激烈的爭論，最後將本該保護證人真名到18歲的法定時限調整到永久保護，這一法令也稱為「瑪麗貝爾法令」（Mary Bell order）。據悉，2009年媒體曝光瑪麗的女兒已經產子，如今的瑪麗已成為外祖母。

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