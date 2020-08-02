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你不知道的Google地圖功能　從「街景時光機」知曉城市變遷

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透過Google街景時光機功能，藉由圖像來了解一個城市變遷的過程。（圖／翻攝自Google地圖）

▲透過Google街景時光機功能，藉由圖像來了解一個城市變遷的過程。（圖／翻攝自Google地圖）

圖文／CTWANT

Google地圖和街景服務是大家非常熟知的功能，但很少人知道，其實在 2014年，Google還推出「街景時光機」，透過時光機呈現的畫面可以看到一個城市近年的變化，甚至可能是一個城市變遷的過程。

例如想知道大稻埕或北門這幾年變遷的樣貌，只要打開地圖的街景服務功能，再從左上角的時間軸點開小時鐘（如圖），從2008年到2020年有很多不同的景像和時間軸可以選。當然，「街景時光機」憑藉的是，12年來曾多次在同一個地點做拍攝，累計下來的珍貴畫面才能成就這個特別功能。

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2008年的北門，附近的高架橋尚未拆除。（圖／Google提供）
2008年的北門，附近的高架橋尚未拆除。（圖／Google提供）
2016年的北門，給人一種現代和傳統交錯的感覺。（圖／Google提供）
2016年的北門，給人一種現代和傳統交錯的感覺。（圖／Google提供）

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君Cynthia說，從2008年開始，之後歷時一年半，才完成台灣所有大街小巷的街景拍攝工作。之後陸續重拍多半是針對局部如街景地貌有改變的區域來拍攝。剛開始拍攝的工具是「街景車」，Cynthia補充道：「後來我們發現有些地方是車子無法到達的，必須依靠更簡單的交通工具，甚至是由人徒步來完成艱辛的拍攝工作。」

因此，Google在2010年推出「街景三輪車」，2012年再推出「街景手推車」，用來拍攝室內景點。在2013年推出的「街景背包」則是由Google員工將重達20公斤的背包揹上身來完成拍攝，挑戰車子無法到達的偏遠區域。希望可以呈現台灣各地的特色風光，讓大家零距離感受到台灣的美。

目前，台灣的街景拍攝除了本島之外，還覆蓋到離島地區包括金門、馬祖、小琉球、澎湖、綠島、蘭嶼等，這些就是現在最流行的「偽出國」離島旅遊，甚至很多台灣人都是第一次踏上離島，因此在出發前就可利用Google街景服務來做功課。

目前Google地圖至今已拍攝了87國街景，甚至包括北極、南極等地，已蒐集超過1,700億張圖片；若以拍過的地區哩程來計算，則超過1,000萬哩，相當於繞地球400圈以上的距離。

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