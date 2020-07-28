女兒圖書館還書「光速投入箱1/3」：討厭它！爸愣見暑假作業...千人笑暈

▲小四女兒太逗趣，就想把暑假作業「投到還書箱」！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「居然還想拿我當掩護！」一名爸爸哭笑不得表示，今（28）日載女兒去還書，豈料，她以迅雷不及掩耳的速度抽出一本書。原PO見形跡可疑，趕緊阻止女兒投進還書箱裡，接著把翻看書的正面，竟然是暑假作業，讓他傻爆眼。文章曝光後，一票網友笑讚，「女兒可能對爸爸有所不滿哦」、「眼明手快保住一命欸」！

「我要抱怨我女兒！」一名男網友在臉書《爆怨公社》笑稱，今日難得接女兒回家，老婆大人下令，順道載孩子去圖書館還書。兩人抵達還書箱後，只見女兒快手快腳使出閃電動作，技巧性抽出一本某本書，接著要衝上前要投進去。

請繼續往下閱讀...

看著書已投入1/3，原PO察覺不對勁，趕緊抓住女兒的手制止，急忙確認「等等，這本是嗎？」女兒一臉肯定回應，「對啊！我討厭它～」原PO下意識翻過來看書名，竟是暑假作業，「靠杯啊，妳是不是想要等妳媽媽回來，看我被砍啦！」

▲爸傻眼，差點要被老婆給宰了！（圖／翻攝爆怨公社）



文章才上線1小時，已掀起3千多名網友笑壞，「動作再快一點就成功了」、「現在的小孩都好聰明」、「好有才的女兒」、「爸爸差點看不到明天的太陽」、「懂投」、「你確定是前世情人？不是前世仇人？」「拔拔幫她拿過來寫，就不會被丟掉了」、「爸爸的生命雷達有確實運作」、「還好你即時救了自己一命」、「前途無可限量」、「是學校的總是要還的，女兒很有誠信」。