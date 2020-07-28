報復性塞爆！澎湖上千旅客擠看煙火　人海曝光網嚇傻「這是跨年嗎」

記者柯沛辰／綜合報導

「報復性出遊」碰上花火節，加上大量旅客湧入，導致澎湖不僅出現用水危機，還得賠本供水。有網友27日晚間曝光現場畫面，可見現場遊客人山人海，相當擁擠，只為了一睹美麗的煙火。

臉書粉絲專頁「綠豆嘉義人」貼出直擊影片，可見遊客數量驚人，現場幾無空曠處，所以眾人只能緩緩經過西瀛勝境牌樓，一路離開觀音亭。如此誇張情景，連小編也驚呼「現在離島澎湖人潮…超驚人，有人在這嗎？」

原來，今年澎湖花火節受疫情影響，延期至7月6日－9月3日，期間每週一、四晚間9點在觀音亭準時施放，另外還有3個離島場次，地點分別在吉貝、七美及望安，同步施放。影片中的畫面，正是旅客觀賞完煙火，陸續離開現場。

▲澎湖旅客搶看煙火，現場如同跨年。（圖／陳姓讀者提供）

陳姓遊客受訪時表示，觀音亭現場人滿為患，她和許多人一樣席地而坐，興奮等待9點鐘到來，「到了8點58、59分，大家開始一起倒數，最後全都站了起來，現場就跟跨年一樣！」

許多網友看完影片則紛紛留言，「這是跨年嗎」、「哇賽！都去澎湖過年哦」、「我以為是喪屍電影」、「太誇張了」、「讓我想到神鬼傳奇的一幕」、「這樣旅遊品質會不會大打折扣」掀起熱議。

▲澎湖施放花火節煙火，出現漫威英雄「鋼鐵人」。（圖／陳姓讀者提供，下同）

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