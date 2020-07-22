嬤過世20年！2歲女兒突喊「阿祖ㄟ」　他再聽下去當場泛淚

▲原PO說，家裡是兩層樓，老公阿嬤過世前住在一樓。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享2歲9個月女兒看阿祖的照片，結果女兒的反應讓老公當場不敢置信、眼眶泛紅。有網友感動直呼，「阿祖在守護曾孫啊，默默護著家人。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，老公的阿嬤已過世20年，近日拿老公小時候的照片給女兒看，其中有一張阿嬤抱著老公的合照，女兒一看到就大喊「阿祖ㄟ」；她回，「妳怎麼知道是阿祖」；女兒說，「阿祖住樓下啊。」

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原PO表示，家裡是兩層樓，老公阿嬤過世前住一樓。對此，有網友認為「爸爸有教啦」；原PO回，「爸爸沒有教，女兒這麼說的時候，連爸爸都不敢置信還眼眶泛紅。」另一人則表示，一樓有放阿祖的照片吧；原PO回，「家裡沒有放阿祖任何照片喔！照片是整理倉庫時拿出來的，連我都是第一次看過。」

▼有人認為，「小朋友都看得到，因為小孩子不會說謊話，尤其是親人。」（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

其他人感動直呼，「阿祖守護她的子孫，有洋蔥味」、「阿祖無敵，會非常疼曾孫」、「這很好啊～這麼小都知道知道叫阿祖，不是家教好，就是阿祖也在幫忙顧。」

也有人分享自己的經歷，「小朋友都看得到，因為小孩子不會說謊話，尤其是親人。我外公20多年前入葬時，他最疼的小孩子就指著外公的墓，『阿公在那邊跟我們招手ㄟ』。下午2、3點，所有人都看不到，那時候小表妹應該1、2歲吧。」