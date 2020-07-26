老爸2月剛過世！兒申辦喪葬補助拿嘸錢…承辦人：他本人領走了

▲兒子辦理父親的喪葬補助時，被告知費用已被領走。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸杭州有一名老翁在今年初突然過世，他的兒子處理好後續事宜後，前往行政中心辦理喪葬補助，豈料卻被承辦人員告知，這筆費用早在1月就被領取完畢，而且還是老翁本人親自申辦，這讓兒子聽完深感詫異，傻眼直呼：「我父親2月才過世，為什麼人還沒死就被領了！」

根據《網易新聞》報導，家屬依規定可申領人民幣6,120元（約新台幣26,620元）喪葬費用，但蔣男到便民服務中心辦理時，卻被告知這筆錢在今年1月17日時，就被蔣男的父親本人領走了。事後一查才發現，原來是承辦單位將蔣男父親與家族親屬的死亡日期登記錯誤。

蔣男的奶奶於2019年6月7日離世，當時蔣男父親辦理喪葬補助時，承辦單位卻誤植成了「蔣男父親本人的喪葬費」，才會引發一連串的烏龍。不過蔣男指出，「我父親是2月走的，照理過1個月就能拿，承辦人說我6月才可領取，後來改口成7月，最後又說銀行已經匯款完畢，但銀行方卻表示沒有這筆費用，我前後一共跑了30幾次，至今還是沒領到錢。」承辦人員承諾將會盡快處理。

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