謝金河873字曝沈榮津超強進化史　從基層爬上內閣經濟一把手

記者黃翊婷／綜合報導

行政院副院長沈榮津上月20日上任，至今已滿一個月。財信傳媒董事長謝金河23日在臉書PO出一篇873字的長文，大讚沈榮津仍在持續進化成長，而且使命必達、勇於任事，積極學習的精神相當值得學習，如今成為內閣團隊的經濟一把手，「真是令人感佩！」

▲沈榮津。（圖／記者林敬旻攝）

謝金河提到，沈榮津是從經濟部的最基層一路往上爬升，先前擔任經濟部長，上月20日接任行政院副院長，而在23日舉行的財訊影響力論壇中，沈受邀前來致詞，沒想到竟然變成一場非常精彩的演講，「沈副院長說，台灣經濟比預期還強，很重要的因素是我們的『超前部署』，過去一年來，台商登記回台投資逾兆元，上半年實際到位七千多億元，台商加碼投資台灣，這是台灣經濟強韌的成長動能。」

其次，台灣在這次疫情中展現出靈活的工業製造潛力，不僅做到自給自足，還能提供援外；第三是政府對企業的紓困，總金額達981億元，協助企業保證不裁員，連帶也幫助了幾十萬個家庭；第四是三倍券政策，雖然目前還是有不少批評聲浪，但受到國旅帶動影響，領取人數已超過一千多萬，相信能為下半年的內需消費帶來正面的效益。

▲口罩國家隊展現出台灣靈活的工業製造潛力。（圖／記者陳雕文翻攝）

謝金河坦言，最後沈榮津提議台灣半導體產也可以向下紮根、培育人才，這個想法與他相同，若能邀請張忠謀先生擔任名譽董事長，請國際半導體專家前來授課，對台灣半導體產業的中長期大計而言，幫助很大。

謝金河在文章最後大讚沈榮津使命必達、任勞任怨、勇於任事，也有積極學習的精神，從一開始連直播、受訪都很生疏的經濟部長，變成現在的內閣團隊經濟一把手，「這個不斷進化的沈副院長，真是令人感佩！」