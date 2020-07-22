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百年東勢公學校宿舍改建　台中客家故事館揭牌

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▲台中市客委會將百年東勢公學校宿舍改建成客家故事館。（圖／台中市政府提供）

▲台中市客委會將百年東勢公學校宿舍改建成客家故事館，透過實境科技了解客家文化。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

建於1921年、原為日治時期的台中市東勢公學校宿舍，是東勢地區重要歷史足跡，台中市政府客委會爭取中央補助，加上自籌款合計800萬元，打造的台中客家故事館22日揭牌，未來將作為大埔客家教育資源平台，以動畫、光雕、實境等數位科技，帶領民眾體驗客家深層文化。

▲台中市客委會將百年東勢公學校宿舍改建成客家故事館。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長陳子敬表示，台中山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多的地方，配合東勢客家文化園區7月5日重新開園，市府將提升各項軟、硬體建設，將客家文化發揚光大，同時發展地方觀光。

▲台中市客委會將百年東勢公學校宿舍改建成客家故事館。（圖／台中市政府提供）

客委會主委江俊龍說明，故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，將軍工匠（首）、朴仔籬社、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌，邀請全國遊客來到台中，體驗山城客家文化之美。

台中客家故事館位在東勢第五橫街12、14 號，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技與民眾互動交流，透過客家傳統信仰、先民開墾歷程故事，推動客家文化永續發展。

此外，為了打造客庄創生環境，市府建設局、文化局、客委會、東勢區公所、石岡區公所、新社區公所及豐原區公所等，今年向中央客委會爭取補助10個專案計畫，總經費達1億2784萬元，讓在地居民、遊客能感受山城客家文化的底蘊。

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