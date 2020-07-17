2名陸人在美染「溪谷熱」死亡　吸入「球黴菌」就可能中標…沒特效藥

▲吸入「球黴菌」之後可能引起「溪谷熱」。（圖／CDC）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐洛杉磯總領館15日發布公告，指近期連續接到3起中國公民感染「溪谷熱」（Valley Fever，也稱：山谷熱、球黴菌溪谷熱）的報告，3人都居住在亞利桑那州的鳳凰城，其中2人已病亡，1人正在接受治療。

公告提到，「溪谷熱」是由球黴菌（球孢子菌）引起的一種疾病，由於人畜活動或天氣原因等，當瀰漫在空氣中的球黴菌被人吸入肺部後，就可能發展為溪谷熱，吸入球黴菌是最常見的感染途徑，但在極個別情況下，也有通過器官移植、傷口感染、從帶菌的物體上感染的情況。

公告指出，已知在美國西南部（亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州、德州和猶他州）、墨西哥部分地區、中南美洲部分地區土壤中有球黴菌存活，雖然對氣候與溪谷熱的關係研究還在進行中，但據信，球黴菌在雨後的土壤中最易繁殖，並在炎熱、乾燥的氣候條件下擴散到空氣中，「全美每年約有1萬起溪谷熱病例，其中的大部分在亞利桑那州及加州，炎熱、乾燥的氣象條件與兩州溪谷熱患者數量密切相關。」

公告提到，多數接觸球黴菌的人並不會出現任何症狀，有些人會在吸入球黴菌後1至3週出現與感冒相似的溪谷熱症狀，但大多會在幾週或數月內恢復。

大約5至10%的患者可能發展為肺部重症或慢性病，約1%的患者病情可能從肺部發展到其他器官或中樞神經系統等。溪谷熱症狀主要表現為疲勞乏力、咳嗽、發燒、呼吸短促、頭痛、盜汗、肌肉或關節疼痛，上身或雙腿皮疹等。

少數情況下，溪谷熱的症狀可能表現為輕微，週期性發作的乏力、乾咳和低燒，這種情況很容易被誤認為是因為生活壓力大，而導致的抵抗力下降，但是實際上是致病球黴菌不斷深入入侵體內器官的表現，當這種入侵持續幾個月之後，最終會在短時間內，引發劇烈的感染性休克和多器官快速衰竭。

公告提到，溪谷熱很難預防，但建議在上述高發地區，應盡量避免長時間暴露在塵土環境中，並採取常規措施防範，包含避開建築現場或挖掘現場等灰塵多的地點；配戴N95口罩；關閉門窗並留在室內；避免從事園藝、挖土等與塵土接觸的活動；在室內使用空氣過濾設備；用肥皂和水徹底清潔皮膚傷口；遵醫囑服用預防性抗真菌藥物。

公告中也強調，溪谷熱目前尚無疫苗或特效藥，且初期症狀不明顯，被誤判、誤診機率較高，如未及時確診、救治並控制病情，病情可能急劇惡化，出現生命危險。