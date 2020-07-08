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潤寅「百億公主」現況曝！父母詐貸472億逃亡　深V婚紗變囚衣下場超悽慘

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圖、文／鏡週刊

昔日珠光寶氣的王音之落網後顯得十分狼狽，她大爆公司早已沒錢，連營業稅都繳不出來，隨時可能倒閉，銀行跟錢莊都會來討債，律師還對她說：「公司要是沒辦法再經營，是不是走比較好。」 

潤寅案爆發後，主嫌王音之全家都惹上官司，她和老公楊文虎及女兒楊宇晨均遭收押、起訴，滯美未歸的兒子楊昌衡也被通緝。（翻攝自網路）

▲潤寅案爆發後，主嫌王音之全家都惹上官司，她和老公楊文虎及女兒楊宇晨均遭收押、起訴，滯美未歸的兒子楊昌衡也被通緝。（圖／鏡週刊提供，下同）

由於她曾被錢莊找人押到山上，差點被推下懸崖，老公楊文虎四處借錢也很怕，晚上睡覺都做惡夢大叫，夫妻倆匆忙決定潛逃，沒準備太多行李，先飛香港再轉上海飛美國。慘的是在美國工作的兒子楊昌衡不只被檢方通緝，連美方都在查他是否洗錢，瑞典籍的媳婦為此還跟兒子鬧離婚。

王音之的女兒楊宇晨長相清秀，她婚後不久產下一子就離婚，後來孩子不但送到美國，她還和昔日同學王威程譜出戀曲，她被收押多月後，法官裁定她以500萬元交保，但限制出境8個月，每周3次到派出所報到，由於楊宇晨當庭表示願意藏將在中國的款項匯回台灣，並供司法單位扣押，如果法院認定楊宇晨並未匯款回台，即構成逃亡的新事證，將再依法審理。

老牌紡織貿易商潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，被控涉嫌勾結福懋等7家上市公司人員，以借新還舊手法，向12家銀行詐貸472億元，北檢在今年初及5月間，分2波起訴相關被告多達51人。

全案在2019年6月初爆發，楊文虎夫妻早一步潛逃赴美藏匿，經司法互助管道，美方協助我方將2人押解回台受審，楊氏夫妻均遭求刑30年。對於潤寅早被檢舉不法，為何還能苦撐這麼多年，導致銀行被詐貸四百多億元，惟有靜待司法調查，逐一揪出共犯，才能還給全民公道。


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