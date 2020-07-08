潤寅472億詐貸案「37名人大咖」共犯曝光！　羅淑蕾名列其中

圖、文／鏡週刊

史上最大規模的潤寅公司詐貸472億元爆發驚人案外案！檢調查出，潛逃美國被逮回台受審的主嫌王音之，寫了一本被辦案人員暱稱為「死亡筆記本」的自白書，以「冤親債主」形容37名共犯及金主把她當成肥羊，包括建商洪村騫及前立委羅淑蕾等人都名列其中。

▲潤寅詐貸案主嫌王音之落網後，面對檢調蒐證齊全，不但已幾乎全部認罪，還將幕後金主全都曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）



知情人士透露，放款給潤寅最大咖的洪村騫，2支手機已遭查扣，經檢調解密，赫然發現他與藍綠白政要關係密切，政壇恐將掀起濤天巨浪，涉案的相關共犯及金主也將逐一浮出檯面。

6月30日，剛退休的調查局台北市調處專員郭詩晃，被查出2年前收受潤寅案主嫌王音之，委託有富建設董事長洪村騫轉交的500萬元賄款，並將全案列參不追查，導致檢調未能及時出手偵辦，演變成12家金融行庫慘遭潤寅詐貸472億元，創下台灣史上最高的詐貸紀錄，嚴重衝擊金融秩序，北檢已緊急將郭聲押禁見獲准。

隨著調查官郭詩晃收賄遭聲押獲准，檢調追查潤寅案也再掀一波高潮。本刊調查，王音之去年5月逃亡美國遭拘留期間，在拘留所寫下一本厚達近200頁的密帳筆記，內容鉅細靡遺，還分章節、編頁碼，一開頭就以「冤親債主」為題，詳錄37位共犯與金主的犯罪手法，以及她如何遭放款榨乾的過程。

這本被辦案人員暱稱為「死亡筆記本」的密帳，形同王音之的自白證據，美方將它一併交給我方隨行押解的司法人員，成為檢方將王追加起訴的關鍵，王移審院方後也幾乎全數認罪。



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