雲林村長補選「一票買2000」　候選人支持者5萬元交保

▲雲林縣麥寮鄉第21屆瓦磘村村長補選傳疑似現金賄選，候選人支持者5萬元交保。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉瓦磘村村長補選竟傳疑似現金賄選，雲林地檢署檢察官葉喬鈞指揮法務部調查局嘉義縣調查站、雲林縣調查站偵辦，於昨、今2日陸續傳喚許姓涉嫌人及相關證人共17人到案，經檢察官訊問後，其中許嫌﹙56歲﹚涉犯公職人員選舉罷免法之交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定5萬元交保候傳。

原瓦磘村長陳志賢因病過逝，雲林縣選委會依規定辦理補選作業，登記參選補選有林慶郎、林居正2人。雲林地檢署接獲情資指出，許姓嫌犯為支持林慶郎順利當選，竟以1票2000元為對價，在雲林縣麥寮鄉瓦磘村向有投票權之選民期約賄選，於確認選民於5月30日投票日確實有前往投票後，於翌日交付賄款。

經檢察官掌握確實情資，隨即指揮調查官通知、傳喚許嫌及收受賄賂之選民與相關證人到案，並扣得不法所得8000元。檢察官訊問後，認被許嫌涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押，惟經法院裁定以5萬元交保候傳。全案現由檢察官擴大偵辦中。

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