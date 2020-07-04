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被毆推入八掌溪！她槍殺「黑道男友」　入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

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簡碧燕上節目分享槍殺家暴男友過往。（圖／ Youtube）

▲簡碧燕上節目分享槍殺家暴男友過往。（圖／ YouTube）

文／CTWANT

民國94年10月晚間，嘉義市一處民宅傳出槍響，劃破寧靜的夜，36歲的簡碧燕回想當時情況，手裡握著槍，因緊張流手汗，還差點握不住，但是心裡有個聲音說著，「今天不做的話連你自己都會看不起自己」，隨後她扣下板機！

簡碧燕最近在節目《震震有詞》分享年輕時槍殺家暴男友入獄的過往，她在節目上表示，19歲時認識了陳姓黑道男友，對方是地方上的惡霸，但她貪圖對方「很有力」，2人交往還曾讓一個打過簡碧燕的女生主動敬酒2、3個小時道歉，正當簡碧燕沉迷於男友帶來的風光時，第2個月她就發現男方有暴力傾向，她無意間破解了男友給的監聽手機，竟遭拳腳相向。

當時21歲的她，因長期遭34歲的黑道男友家暴，讓她傷的體無完膚，簡碧燕曾數度提分手，有次被男方痛毆推入八掌溪裡，逃跑不成的她還多次動了輕生的念頭，男友知情後，不僅逼她拍裸照還簽下3張本票，恐嚇她若再次輕生，就拿裸照及本票威脅她的親朋好友並討債至家破人亡。

槍殺家暴男友！創作才女入監被監獄主管求歡　「運動」後一切變了樣

▲簡碧燕和監獄主管發生關係後，被冷處理。（圖／YouTube）

簡碧燕終於忍無可忍，往男友太陽穴開槍，她隨後回家梳洗換上先前訂製的紅色旗袍準備輕生，不料醒來後在醫院。簡碧燕表示，知道自己沒死，就趕快帶著警方找槍，配合做所有的調查及筆錄。

她被判14年有期徒刑，進到台南看守所，她被獄中蔡姓主管相中，對方不只寫情書狂追，形容有如黑暗中遇到曙光，還會藉機跟她多說話，讓人生陷入低潮的簡碧燕暈了船，很快就跟對方展開交往，沒想到兩人第2次私下見面發生性關係後，對方就開始態度冷淡！

簡碧燕後來為了探聽監獄主管男友的消息，與另一名游姓監獄管理員越走越近，也發現主管男友早和另一名課輔師交往，她才發現自己被騙。簡碧燕假釋出獄後改和游男交往，但兩人交往1個月後就分手，只因簡碧燕自覺不想再走回頭路，也不想再跟監獄有關的人交往，她在獄中為了抒發心情，創作了300多首作品，靠寫歌打發時間，也意外發現自己的創作才華，重生成為才女。

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