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英特爾攜手國際奧委會　向世界各地運動員提供支援服務

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▲Ashton Eaton是第3位在十項全能運動中連續獲得金牌的奧運選手（2012年，2016年），並且在十項全能和七項全能比賽中均獲得五枚世界冠軍金牌。（圖／英特爾提供）

▲Ashton Eaton是第3位在十項全能運動中連續獲得金牌的奧運選手（2012年，2016年），並且在十項全能和七項全能比賽中均獲得五枚世界冠軍金牌。（圖／英特爾提供）

財經中心／台北報導

英特爾將與國際奧林匹克委員會（IOC）合作，為身為奧運社群一份子的5萬多名運動員提供生活指導、輔導，以及學習與發展服務，這項合作將持續到延至明年的東京奧運舉行為止。

英特爾表示，提供這些服務將作為國際奧委會的官方運動員支援計畫Athlete365的一部分。這項新計畫是因英特爾承諾支持並致力於因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的奧運選手和奧運培訓選手（Olympic Hopefuls）所產生。

英特爾透過公司現有的員工福利來提供這些服務。運動員福利預計將包括取得有助於解決這次全球疫情挑戰的工具，其中涵蓋Headspace和EXOS，以及其他英特爾和領英（LinkedIn）的學習和發展服務。此外，英特爾還將提供專門為支持奧運社群內菁英運動員的需求所設計的輔導和網路交流服務。

英特爾執行長Bob Swan表示，運動員們孜孜不倦地努力實現自己的目標，過程中也拉近世界各國的距離，「作為奧運的全球合作夥伴，我們將運動員視為英特爾大家庭的延伸，尤其在當前這個充滿挑戰的時期，希望盡一切可能的方式來協助他們。英特爾始終為員工提供傑出的服務，如今希望能擴展到運動員社群當中。」

國際奧委會主席Thomas Bach表示，運動員是奧運的核心，國際奧委會始終秉持運動員至上的態度，「我們很高興能與英特爾團隊合作，一同支持全世界的運動員，並透過英特爾的尖端科技推動奧運的未來。這項合作是又一例證，國際奧委會在運動員職業生涯各個階段皆提供健康方面的支援。」

奧運冠軍暨英特爾員工Ashton Eaton表示，英特爾有許多重要的公司福利，是可以幫助運動員把握未來的職涯機會。這個計畫對於支持運動員實現其職業和個人目標至關重要。

英特爾和國際奧委會致力於在全球疫情流行期間支援奧林匹克生態系統、運動員和合作夥伴。這些福利原本僅為英特爾10萬名員工所提供，現在則將進一步擴展並澤被遍佈200個國家／地區的5萬名運動員。

此外，英特爾還向不同的運動委員會捐贈由英特爾科技所製的產品（包括VR頭戴式裝置），以幫助運動員延續並加強訓練以及保持聯繫。這些福利將為運動員提供奧運會以外的資源，並與英特爾豐富生活及促進包容的使命相互一致。這些服務奠基於英特爾透過疫情科技援助計畫來因應疫情相關問題的承諾之上。

 
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